Sam& voor de 315.000 kinderen in arme gezinnen

Sam& is er voor alle 315.000 (!) kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die opgroeien in arme gezinnen. De ouders van deze kinderen kunnen voor hulp nu ook bij Sam& terecht.



Niet elke ouder kan een schoolreisje, sportclub of muziekles voor de kinderen betalen. En het effect van de coronacrisis helpt niet veel ouders om hun situatie te verbeteren.

Sam@ helpt kinderen van de corona-rekening

Kinderen dreigen de dupe te worden van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het aantal ww-aanvragen groeit en steeds meer ouders raken in de financiële problemen.

Om te voorkomen dat de jeugd ‘het kind van de corona-rekening’ wordt, biedt Sam& een helpende hand. Naast de ouders zelf, kunnen ook onderwijzers en leraren een aanvraag indienen voor gezinnen met een te laag besteedbaar inkomen.

Knel met de financiën

Sam& heeft een loket ingericht om ouders van gezinnen te helpen waar ze knel zitten met de financiën. Bestuurder Gaby van Biggelaar: ”Wij zien dat het aantal hulpvragen in de coronacrisis toeneemt en dat hulp beter bespreekbaar is.

Wij grijpen daarom de situatie aan ouders op het hart te drukken dat zij er niet alleen voor staan. Als zij voor uitgaven voor de kinderen klem zitten, dan kunnen zij een aanvraag voor hulp bij ons indienen.”

Alle kinderen moeten ook in deze tijd naar de sport- of muziekclub kunnen (blijven) gaan. En zij moeten ook spullen voor school kunnen kopen, een uitje hebben of hun verjaardag kunnen vieren. Dus is er even geen geld voor de club, muziekles of verjaardagsfeestje? Dien dan een aanvraag in bij Sam&.

Voorzieningen in natura

Sam& is een samenwerking van vier grote organisaties die kinderen die opgroeien in armoede, hulp bieden. Leergeld Nederland, Stichting Jarige Job, Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Nationaal Fonds Kinderhulp bieden sinds 2016 een pakket met voorzieningen in natura aan.

