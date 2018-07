Reddingsplan voor FC Twente lijkt rond te zijn

FC Twente kan voorlopig weer even vooruit. De club in Enschede heeft bevestigd dat over een reddingsplan een akkoord is bereikt met alle betrokken partijen, waaronder de gemeente.

Enschede schiet FC Twente weer te hulp. Dit keer d.m.v. uitstel van betaling van rente, aflossing en risicopremie van de lening van de gemeentelijke lening.

Reddingsplan is een bundeling van krachten

Op 17 juli werd ’s avonds al bekend dat de club met Enschede een deal heeft kunnen sluiten. Deze steun voor FC Twente is volgens directeur Erik Velderman “een bundeling van regionale krachten.” Het is niet bekend of Enschede in dit reddingsplan ook een optie op aandelen heeft bedongen.

De gemeente hielp FC Twente in 2017 ook al met een herziening van een lening van 17 miljoen euro. Die werd toen aangevuld met een garantstelling van 8,4 miljoen euro.

Daarmee kwam het belang van Enschede in de club op een totaal van 25,4 miljoen euro. FC Twente hoeft in het nieuwe akkoord o.m. twee jaar lang geen rente en aflossing te betalen op een lening van de gemeente.

Belang voor de regio

“Het college en de gemeenteraad hebben alle mogelijkheden om FC Twente te helpen, tegen het licht gehouden”, zo meldt de gemeente. “Onder andere vanwege de bezuinigingen van de gemeente. Maar ook vanwege het belang van de club voor de regio en het huidige financiële belang in de club.” Het college van Enschede zal op 24 juli as. definitief een besluit nemen over het reddingsplan. Voor die datum moet wel duidelijk zijn dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Herstructurering

Een herstructurering van de club moet een levensvatbaar bedrijf gaan opleveren. Eerder hadden al 19.000 seizoenkaarthouders en 2.500 sponsoren hun steun aan FC Twente betuigd. En ook een groep Twentse investeerders schaarde zich, met een lening tot 14 miljoen euro, achter de club. Partijen hebben afgesproken om in september over de herstructurering te gaan praten.

