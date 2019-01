Oldenzaals Energiefonds buitenkansje voor sportclubs

Het Oldenzaals Energiefonds is een initiatief van de gemeente Oldenzaal. De gemeente wil via dit fonds een bijdrage leveren aan de verduurzaming van o.a. sportverenigingen die NOC*NSF lid zijn.

Sportclubs in Oldenzaal, en sinds kort ook in Losser, die willen investeren in verduurzaming, kunnen tot 75% van de investering lenen tegen 1% rente zonder afsluitprovisie te betalen.

Lening

De gemeenten willen ook de verduurzaming ondersteunen die anders niet van de grond zou komen. Dat gebeurt in de vorm van een lening voor bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelen, LED-verlichting op een sportveld of de isolatie van een clubhuis.

Het fonds ondersteunt de totale financiering van een project die kan worden gecombineerd (!) met subsidie die door andere instanties worden verstrekt.

Energiefonds Twente

De uitvoerder van de energiefondsen voor de gemeenten Losser en Oldenzaal is het Energiefonds Twente dat flink aan de weg timmert. Het fonds voert ook al gesprekken met de gemeenten Tubbergen en Dinkelland om ook voor hen een energiefonds te starten.

Werkwijze Oldenzaals Energiefonds

De fondsmanager beoordeelt projecten op haalbaarheid en de bijdrage aan het energieneutraal worden. Hij helpt waar nodig ook met het vinden van andere financiers. Projecten die aan de eisen voldoen, kunnen lening tussen de 5.000 en 50.000 euro krijgen.

Deze lening wordt in 5, 10 of 15 jaar met een lage rente terugbetaald. Het fonds past de periode aan de terugverdientijd van de maatregelen aan. Begin februari wordt er in de gemeenteraad over gestemd om het huidige rentepercentage van 2,5% voor een 10 jaars lening zelfs te verlagen naar 1,0%.

Geen revolverend fonds

Geld dat door clubs wordt afgelost kan via een zogenaamd ‘revolverend fonds’ weer worden ingezet om andere projecten te financieren. Hiermee onderscheidt een revolverend fonds zich dus van een subsidie. Maar anders dan bij zo’n fonds, vloeien de aflossingen van een lening van het Oldenzaals Energiefonds terug naar de gemeente.

