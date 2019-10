Obligatieplan tv Westrup moet 55 mille opbrengen

Tv Westrup wil de komende winter haar tennispark in Dwingeloo voor zo’n 200.000 euro laten renoveren. De club wil een deel van het geld op tafel krijgen door een obligatieplan uit te rollen.

Grote plassen

Vanuit de kantine is goed te zien hoe zich op de vier banen grote plassen hebben gevormd. “En die staan er voorlopig nog wel even”, vreest secretaris Kristiaan Smits. “De ondergrond laat te weinig water door. De overlast doet zich zomer en winter voor dus daar moesten wij iets aan doen.”

De ALV van tv Westrup ging daarom onlangs akkoord met een voorstel van het bestuur om het tennispark te renoveren. De accommodatie is eigendom van de club. “Wij betalen aan de gemeente Westerveld alleen pacht voor het gebruik van de grond.”

LED-verlichting en hekwerk

De banen krijgen een verbeterde ondergrond maar ook een nieuwe toplaag. Smits: “Het gravel maakt na 20 jaar plaats voor een keramische laag waar wij minder onderhoud aan krijgen. En wij willen ook LED-verlichting en nieuw hekwerk rondom de banen.”

Smits: “Wij kunnen een beroep doen op fondsen, sponsors en donateurs. Na giften, een bijdrage van het Rijk en de gemeente Westerveld, blijft er nog 55 mille over die de club moet financieren.”

Hogere contributie én obligatieplan

De leden stemden in met een verhoging van de contributie. Senioren zijn voortaan 150 euro per jaar kwijt, in plaats van 120. De vergadering ging ook akkoord met een obligatieplan.

“Leden, niet-leden en sponsors kunnen de club geld uitlenen voor 500, 1.000 of 2.500 euro per certificaat. Na vijf of tien jaar krijgen zij hun inleg terug. De club keert jaarlijks ook rente uit”, stelt Smits.

Uitrol via SponsorVisie

SponsorVisie begeleidt de uitrol van het obligatieplan. “Wij hebben ons samen met de accountant eerst eens uitgebreid in deze financiering verdiept. De club beheert zelf het uitgeleende geld. Zes jaar geleden telde de club nog maar 80 leden maar inmiddels zijn dat er al 130. En wij verwachten dat het ledental zal oplopen richting de 150”, besluit Smits.

