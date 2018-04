Obligatielening voor rijke leden Oranje-Rood Eindhoven

De Eindhovense hockeyclub Oranje-Rood heeft via de uitgifte van een obligatielening, een manier gevonden om een kunstgrasveld 40% goedkoper aan te leggen. “En met hulp van de Belastingdienst”, zo meldt het AD.

Dankzij slim rekenwerk, laat hockeyclub Oranje-Rood een kunstgrasveld een stuk goedkoper aanleggen. De club schrijft hiervoor een obligatielening van 133 obligaties van 1.500 euro uit.

Obligatie kopen

Leden die zo’n obligatie kopen, schenken de waarde hiervan in 5 jaar aan de club. Maar zij krijgen over diezelfde periode ruim 830 euro rente uitgekeerd. En de schenking is volgens de hockeyclub aftrekbaar van de belasting.

Een obligatiehouder kan daar nog maximaal 780 euro van terugvragen. In totaal kan dit uitkomen op ruim 1.600 euro en daarmee wordt een rendement gerealiseerd van 3%.

Renderen met clubliefde

Oranje-Rood heeft het in een ledenbrief over ‘renderen met clubliefde’. De leden krijgen een prima rendement en de club hoeft, van de twee ton die met de obligatielening wordt opgehaald, maar zo’n 110.000 euro terug te betalen.

Met het opgehaalde geld wil Oranje-Rood verbeteringen aan het complex financieren, zoals de aanleg van een nieuw kunstgrasveld.

Regels van de Belastingdienst

De belastingdienst wil niet op deze constructie reageren. Joop Kuijpers, fiscaal vennoot bij Wesselman Accountants, wil dat wel. “Het is een constructie waarbij de obligatielening en de periodieke schenking slim worden gecombineerd.”

“Als je alles volgens de regels van de Belastingdienst vastlegt, is het wettelijk toegestaan. Maar over de vraag of het ethisch ook verantwoord is doe ik geen uitspraken.”

Maatschappelijk doel

Volgens Oranje-Rood voorzitter Joep de Groot heeft het bestuur ook een morele afweging gemaakt. “Wij denken dat wij als hockeyclub een maatschappelijk doel dienen. Dat wij daarvoor gebruik maken van de bestaande ruimte, dat kun je ons dan niet verwijten.”

52% belastingschijf

Deze obligaties zijn overigens vooral interessant voor leden die qua salaris in de 52% belastingschijf vallen. Leden die minder verdienen, betalen minder belasting en voor hen is het aftrekbare deel dan ook lager.

