Noodfonds van 500 miljoen euro Spaanse topclubs

De Spaanse voetbalbond schiet clubs te hulp die door de corona-uitbraak in de financiële problemen komen. De RFEF richt voor de clubs een noodfonds in ter grootte van 500 miljoen euro.

Noodfonds Nederlandse clubs

De snelheid waarmee het coronavirus zich in Nederland verspreid lijkt er een beetje uit te zijn en te stabiliseren. Toch riep NOC*NSF het kabinet op om te kijken naar de nadelige consequenties van de pandemie. De koepel verzocht tevens om voor de sportwereld een noodfonds in te richten.

Krediet hoogste clubs

In Spanje is zo’n noodfonds inmiddels een feit. Bondsvoorzitter Luis Rubiales: “Wij hebben de afgelopen weken met meerdere banken gesproken. Wij zijn door hun medewerking in staat om de topclubs in het Spaanse voetbal een krediet aan te bieden.”

Renteloze lening

De clubs kunnen een renteloze lening krijgen die binnen vier, vijf of zes jaar moeten zijn terugbetaald. “De clubs die nu al 15 à 20 miljoen nodig hebben, kunnen op dit noodfonds rekenen”, verzekerde Rubiales.

Het profvoetbal in Spanje ligt al sinds 12 maart helemaal stil. Clubs lopen daardoor veel tv-inkomsten en geld uit kaartverkoop mis. “Het moment is aangebroken om onze krachten via een noodfonds te bundelen”, zo stelde Rubiales.

Gezondheid gaat voor

Wanneer de RFEF de competities in Spanje hervat, is overigens nog volstrekt onduidelijk. Op 30 juni lopen veel spelerscontracten af. Rubiales verwacht echter niet dat het seizoen voor deze datum zal zijn afgerond.

“Dan zouden wij uiterlijk half mei weer moeten beginnen en dat lijkt me praktisch onmogelijk. Wij gaan pas weer voetballen als dat verantwoord is, de gezondheid gaat voor.”

Spanje zwaar getroffen

Het aantal besmettingen met corona in het land ligt op 26 maart op 49.500 (NL ≅ 6.500). Spanje is een van de landen waar het coronavirus het ernstigst huishoudt. De teller staat inmiddels al op ruim 3.650 doden (NL ≅ 357). Een kleine 5.400 mensen in het land heeft het virus overleefd.

