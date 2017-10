Nederlandse Loterij maakt meer sport mogelijk

Contributie betalen is vaak even slikken, maar zonder steun van buitenaf zou die veel hoger zijn. Hulp zoals van de Nederlandse Loterij die in 2016 zo’n 42 miljoen euro aan de sport bijdroeg.

Van de in totaal 42 miljoen euro die in 2016 van de Nederlandse Loterij naar de sport werd overgemaakt, is 3,8 miljoen bestemd voor de amateur voetbalclubs.

Schaatsopleiding

Maar het geld van deze organisatie dat bijvoorbeeld bij de KNSB binnenkomt, wordt gebruikt om de schaatsopleiding te financieren. Dat was in 2016 ruim 870.000 euro. Want zodra de winter begint, wil iedereen schaatsen. En in april schaatsen wij op het land verder met inlineskaten.

Zonder hulp van buitenaf van de Nederlandse Loterij en het ministerie van VWS, wordt het onderhoud van clubhuizen en trainingsfaciliteiten een stuk lastiger. Er zouden minder competities kunnen worden gehouden maar ook minder toernooien.

Missie van de Nederlandse Loterij

Het geld dat de breedtesport mogelijk maakt, is dus ook afkomstig van onszelf, de kopers van loten. En wij winnen misschien niet zo heel vaak iets maar onze inleg wordt wel goed besteed, o.a. aan de sport.

De Nederlandse Loterij heeft een maatschappelijke missie, “het bijdragen aan een gelukkiger en gezonder Nederland’. En sporten bevordert dat geluk en die gezondheid.

Verdelingssysteem

Maar niet de Nederlandse Loterij bepaalt hoe hun bijdrage moet wordt besteed. Dat doet NOC*NSF in overleg met de 76 sportbonden. Sporters of clubs kunnen zelf dus geen budgetten aanvragen voor projecten bij NOC*NSF of de Nederlandse Loterij.

“Dat werkt dus anders”, zegt Geert Slot, woordvoerder van NOC*NSF. “Het bedrag wordt over de bonden verdeeld volgens een bepaald systeem. De clubs hebben via hun bond natuurlijk wel zeggenschap over de besteding.”

Athletic Champs

Alle sporten profiteren. Zo kreeg de KNGU ruim 1,1 miljoen euro. Dat wordt o.m. gebruikt voor het project ‘Athletic Champs‘. Frank Koomen, manager verenigingszaken bij de KNGU: “Een club kan zo’n project niet zelf optuigen. Dat vergt organisatie, draaiboeken, begeleiding, een jury, etc. Dat is een dure aangelegenheid die wel kan worden gerealiseerd met de bijdrage van de Nederlandse Loterij.”

