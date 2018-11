Maatschappelijk Financieren maakt wensen haalbaar

Veel atletiekclubs hebben vaak moeite met de financiering van een extra sprintbaan. Of van een nieuwe atletiekhal. Maatschappelijk Financieren maakt voor deze clubs vaak meer mogelijk dan zij verwachtten.

Maatschappelijk Financieren dateert al van het begin van de negentiende eeuw. Nederland kende toen veel armoede die via dergelijke financiering kon worden tegengegaan.

Minder afhankelijk

Nederland behoort tot de meest welvarende landen van de wereld. Toch wordt publiek geld steeds minder vaak ingezet voor het realiseren van de wensen van sportclubs. Hier schiet Maatschappelijk Financieren te hulp. Ook om clubs minder afhankelijk te laten worden van subsidies.

Directeur Pieke de Zwart van de Atletiekunie: “Sinds 1999 heeft Maatschappelijk Financieren al voor bijna 400 miljoen euro aan financiering voor voorzieningen gerealiseerd. Met hun lange ervaring hebben zij voor kleinere én grotere clubs een stappenplan ontwikkeld.”

De juiste financiering

Maatschappelijk Financieren heeft een eigen manier om onder gunstige voorwaarden geld aan te trekken. Die werkwijze bestaat uit vijf stappen zodat een financiering snel tot stand kan komen:

• aanvraag van een vrijblijvende offerte

• het indienen van een officiële aanvraag

• toezending van jaarstukken en prognoses

• het neerleggen van een voorstel bij gemeente

• ondertekening en overmaking van het geld

Positieve reacties

“Atletiekclubs worden in het hele land gebruikt door scholen, fysiotherapeuten, bootcampers, etc. Zulk gecombineerd gebruik vraagt echter om investeringen in en rond de accommodaties. Wij zien in Maatschappelijk Financieren een betrouwbare partner voor clubs om dat mogelijk te maken.”

“Wij krijgen veel positieve reacties van clubs over de manier waarop de Atletiekunie met hen meedenkt. Maar de bond kijkt ook mee welke wensen m.b.t. de accommodatie haalbaar zijn of niet”, zo stelt De Zwart.

Follow @Allesportzaken