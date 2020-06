Limburg in beweging zoekt subsidie voor uitbreiding

Deelnemers aan het L1-programma ‘Limburg in beweging’ zijn in drie maanden tijd gezonder en fitter geworden. En zij zijn meer gaan bewegen, zo blijkt uit de cijfers van de deelnemers die zijn gevolgd.

De makers van Limburg in beweging willen de tv-serie uitbreiden . Bij de provincie Limburg is daarom al 4 ton subsidie aangevraagd.

Steeds meer kijkers

Limburg in Beweging is een idee van fysiotherapeut Erik Eurelings en startte in maart 2020. Door de coronacrisis konden veel mensen niet meer sporten. Zij gingen via de 80 uitzendingen meer oefeningen doen en er kwamen allengs steeds meer (oudere) kijkers bij.

Ze hoefden alleen maar simpele attributen zoals flessen, bezems of stokken bij de hand te hebben. Eurelings werkt nu al aan de derde reeks afleveringen.

Makkelijker bewegen

Tien deelnemers van Limburg in beweging zijn vanaf het begin intensief gevolgd en begeleid. De makers wilden onderzoeken welke effecten het programma heeft. Hanneke Perreijn (75) in Heerlen is een van hen. “Het programma heeft eraan bijgedragen dat ik lekker fit ben. Ik merk dat simpele bewegingen nu veel makkelijker gaan”, zo vertelde zij.

Haar bloeddruk is prima maar zij was voordat het programma startte, ook al sportief. Maar bij sommigen was de bloeddruk veel te hoog en moest de dokter de medicatie aanpassen. Bij anderen daalde de bloeddruk juist”, vertelde Björn Crüts uit, neurowetenschapper die de deelnemers volgt.

Structureel karakter Limburg in beweging

De makers willen Limburg in beweging een structureel karakter geven en honderd deelnemers gaan volgen. “Dan krijgt het programma een wetenschappelijke basis. En na verloop van tijd kunnen wij dan conclusies gaan trekken over de impact op de gezondheid”, stelde Crüts. Om dat een jaar lang te kunnen doen is zo’n vier ton nodig. De makers hopen dat zorgverzekeraars ook een deel van de kosten voor hun rekening nemen.

Eurelings is ervan overtuigd dat de investering zich op termijn ruim terugbetaalt. “Je ziet nu al dat mensen minder fysiotherapie of medicatie nodig hebben. Als dat voor duizenden mensen gaat gelden, dan scheelt dat heel veel zorgkosten.”

Follow @Allesportzaken

Links Sportzaken.pro Bron 1Limburg