Golazo trekt zes nieuwe investeerders aan

Zes zakenlieden, onder wie Volkert Doeksen, Duco Sickinghe en Robert van der Wallen, steken privégeld in Golazo. Dat sportevenementenbedrijf organiseert onder meer de NN Marathon Rotterdam en de BinckBank Tour.

In ruil voor de investering in Golazo krijgt de groep van zes een belang van 20% in de onderneming. Het restant van de aandelen blijft in handen van CEO Bob Verbeeck.

Groeitempo

De afgelopen drie jaar verdubbelde het in Paal-Beringen gevestigde Golazo met 260 vaste medewerkers zijn winstgevende omzet tot 85 miljoen euro. “Dat groeitempo willen wij volhouden”, stelt Verbeeck.

Betere opzet

Naast de drie Nederlanders investeerders schuiven ook de Belgen Johnny Thijs (ex-Bpost) en de CVC Capital-partners Steven Buyse en Michael Lavrysen als aandeelhouder aan. Verbeeck: “Wij hadden ook aanbiedingen van private-equityhuizen, maar wij denken dat deze opzet het beter is voor het bedrijf.”

Eigen sportmarketingbedrijf

De 57-jarige Verbeeck stapte in de sportmarketing en -evenementen, nadat hij zijn actieve carrière als loper van middellange afstanden had beëindigd. “Ik ben vrij jong gestopt met atletiek”, vertelt Verbeeck.

“Met mijn talent had ik het hoogste bereikt. Ik heb mij na de sport op mijn studie gericht en twee jaar bij Procter & Gamble gewerkt. Maar ik miste de sport en daarom startte ik in 1990 een sportmarketingbedrijf.”

Urban trails

Naast topevenementen zoals de Marathon van Rotterdam, organiseert Golazo ook kleinere activiteiten tot 2.000 deelnemers. Populair zijn de ‘urban trails’ met een route dwars door kantoortuinen.

Verbeeck vindt dat zijn bedrijf actief is in de preventieve gezondheidszorg. Hiermee onderscheidt Golazo zich van de veel grotere concurrenten, zoals het Franse ASO (Tour de France en Parijs-Dakar) en IMG uit New York.

“Wij willen naar een gezondere maatschappij waarin mensen elke dag minimaal dertig minuten bewegen. Dat kan goed via sportevenementen maar dat is wel het eindpunt van de dagelijkse beweging.”

Tal van kansen

Met de groeiende belangstelling voor sport ziet Verbeeck nog tal van kansen. “Dat kan ook via samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld door te helpen met sponsoring, personeelsinzet en technologie.

Op zijn verlanglijstje staat de Vierdaagse van Nijmegen, met meer dan 50.000 deelnemers het grootste wandelevenement ter wereld. “Daar zou ik dolgraag mee willen samenwerken.”

Follow @Allesportzaken