Goedkoop lenen om clubfaciliteiten te verduurzamen

Sportclubs kunnen vanaf 23 januari goedkoop lenen via het BNG Duurzaamheidsfonds. Die lening moeten zij dan wel gebruiken voor het verduurzamen van hun accommodatie.

De Routekaart verduurzaming sport is op 23 januari ondertekend. De deelnemers zijn o.a. NOC*NSF, de VNG en Minister Bruno Bruins van het ministerie van VWS.

Goedkoop lenen tot 500.000 euro

Besturen van sporthallen, zwembaden en clubhuizen kunnen in aanmerking om goedkoop te lenen. Zij kunnen bij het BNG Duurzaamheidsfonds aankloppen voor een bijdrage van 10.000 tot maar liefst 500.000 euro.

“Dat geld kunnen clubs dan gebruiken voor panelen op het dak of LED verlichting in de kantine. Maar net zo goed voor het (her)bouwen of energiearm maken van het clubhuis”, zo schrijft het fonds. De rente die het fonds daarvoor in rekening brengt is 1,95%.

Waarborg en gemeentegarantie

Er zijn sportclubs die al een waarborg hebben via de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Maar ook zij kunnen, eventueel aangevuld met een gemeentegarantie, in aanmerking komen voor deze sportlening. Het BNG Duurzaamheidsfonds en SWS lanceerden deze lening op 23 januari tijdens het jaarcongres van NOC*NSF.

De sportkoepel stimuleert de realisatie en het behoud van duurzame sportaccommodaties. NOC*NSF heeft vijf partners geselecteerd die de clubs bij hun verduurzaming begeleiden en ontzorgen.

Verduurzaming en collectieve inkoop

Goedkoop lenen via het BNG Duurzaamheidsfonds maakt deel uit van de ‘Routekaart verduurzaming sport’. Deze is ondertekend door o.a. NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

SportStroom is een van de vijf partners die bij de uitvoering dit traject is betrokken. Dit bedrijf heeft al meer dan 3.000 sportclubs aangesloten die o.m. collectief stroom en gas inkopen. Clubbestuurders kunnen zich bij SportStroom aanmelden voor gratis begeleiding. Het ministerie van VWS subsidieert de begeleiding namelijk met 2.000 (!) euro per vereniging.

