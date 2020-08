Sc Hoevelaken vraagt Nijkerk garantstelling lening

De gemeente Nijkerk stelt zich in principe garant voor een lening van maximaal 125.000 euro aan sc Hoevelaken. Het geld is bestemd voor de bouw van onder meer een bestuurskamer en een berging.

Na 25 jaar wil sc Hoevelaken gaan bouwen. De club wil een nieuwe b estuurskamer, secretariaat, een teamruimte, een fysioruimte en een berging.

Sc Hoevelaken wil bouwen

De bouw kost zo’n 400.000 euro maar dat bedrag zou lager kunnen uitpakken. De club kan zelf 150.000 euro dekken maar voor de resterende 250.000 euro moet geld lenen. Hierbij staat de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) voor 50 procent garant. Althans, als de gemeente dat voor de andere 50 procent doet.

Sc Hoevelaken is financieel gezond en regelt al veel zaken zonder hulp van Nijkerk. De club wil ook een deel van de nieuwbouw met eigen geld betalen. Zonder de garantstelling moet de vereniging echter tegen een hogere rente lenen. “En dat gaat ten koste van de financiële positie van de club“, zo stelde het college van BenW.

In de sportnota uit 2013 is de financiering van een bestuurskamer door Nijkerk, expliciet uitgezonderd. De gemeente benoemde alleen een bergruimte als basisvoorziening. In deze nota staat ook dat een garantstelling alleen mogelijk is voor basisvoorzieningen.

Uitzonderlijke situatie

De gemeente Nijkerk staat echter in uitzonderlijke situaties garant voor investeringen of leningen van ‘maatschappelijke partners’. De hulp van BenW is een waardering voor de zelfredzaamheid van de vereniging.

Nijkerk maakte overigens al eerder uitzonderingen, zoals bij Veensche Boys. Die ging over de bouw van de kantine. Maar ook Hockeyclub Nijkerk kreeg hulp bij de bouw van een kleedkamer annex clubgebouw.

Begroting, jaarrekening en accountantsverslagen

Sc Hoevelaken moet wel een definitieve begroting aanleveren. En bovendien de jaarrekening en de accountantsverslagen van de afgelopen twee jaar. BenW bepaalt wanneer Nijkerk de garantiestelling definitief verleent en wanneer de bouw van start kan. Dit is afhankelijk van het tijdstip waarop de gemeente de gevraagde stukken ontvangt. De garantstelling kan in elk geval pas na het zomerreces zijn beslag krijgen.

Follow @Allesportzaken