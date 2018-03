Obligatieplan goed alternatief voor bankfinanciering

HC Cartouche, HC Tilburg en de Golfbaan Terschelling haalden honderdduizenden euro’s op met een obligatieplan. Maar waarom kozen zij hiervoor, hoe organiseerden zij dit en waarom werd hun campagne zo’n succes?

Het uitgeven van een obligatielening kan voor een sportclub een financieel aantrekkelijk alternatief zijn voor financiering via een bank. Dat kan al gauw 40% in de kosten schelen.

Op zoek naar geld

Een sportclub die de kleedkamers verbouwen of LED-verplichting langs de velden wil laten installeren moet daarvoor doorgaans op zoek naar geld. Maar ook voor de aanleg van een kunstgrasveld, tennisbanen of een hockeyhal hebben de meeste clubs vaak niet voldoende liquiditeit.

Obligatieplan

Toch lopen veel clubs rond met bouw- of renovatieplannen en vaak al een lange tijd. Die clubs kunnen sinds kort profiteren van voordelen die de Belastingdienst en Obligatieplan bieden. En financiering via een obligatielening kan bij een lening van 100.000 euro over een looptijd van 10 jaar al zo 30.000 euro schelen.

Lening herfinancieren

Clubs kunnen via een obligatielening ook een bestaande lening herfinancieren door obligaties uit te geven voor de leden. Bijvoorbeeld 250 obligaties van 1.000 euro bij een lening van 250.000 euro.

De kosten zijn niet hoger dan bij de bank en afhankelijk van het opgehaalde bedrag. En pas als de obligatielening een succes is voor de sportclub, is het ook een succes voor Obligatielening.nl. Zoals de 300.000 euro die Hockeyclub Laren ophaalde.

Thema-avond obligaties

Voor clubbestuurders die meer willen weten over deze vorm van projectfinanciering, organiseert Sponsorvisie op 5 april as. de thema-avond ‘Obligaties’ in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

De avond staat in het teken van wat Obligatieplan.nl in combinatie met de geefwet voor uw vereniging te bieden heeft. Alle mogelijkheden van een goedkope lening, gecombineerd met periodieke giften voor de club komen aan bod. En u gaat direct met een kant-en-klaar plan van aanpak weer naar huis.

