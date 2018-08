Lieke Martens wordt ambassadeur van de Hartstichting

Lieke Martens, de beste voetbalster ter wereld, wordt ambassadeur van de Hartstichting. Deze week start Lieke al een buurt AED-actie om aandacht te vragen voor het belang van AED’s.

Martens: “Mijn hart is sterk en gezond. Ik kan als voetbalster alles uit mijn leven halen maar dat is niet iedereen gegund. Ik ga daarom graag voor de Hartstichting aan de slag.”

Glansrijke carrière

Lieke Martens heeft al jong een glansrijke carrière. Zij werd in 2017 met het Nederlands elftal Europees kampioen en kreeg de prijs voor ‘beste speelster van het toernooi’.

Drie weken later werd zij door de UEFA verkozen tot Europees voetbalster van het jaar. En nog geen 2 maanden kroonde de FIFA haar tot beste voetbalster van de wereld.

6-minutenzone

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: “Wij zijn blij dat Lieke zich voor ons wil gaan inzetten. De energie en het enthousiasme waarmee zij het leven staat en mijlpalen weet te realiseren, zijn een voorbeeld voor ons allemaal.”

Martens gaat eerst aan de slag om van Nederland een 6-minutenzone te maken. Dat betekent dat mensen met een hartstilstand buiten het ziekenhuis, binnen 6 minuten moeten kunnen worden gereanimeerd.

Lieke Martens start crowdfunding

Martens start al begin augustus een actie op haar voormalige voetbalclub Olympia ’18 in Boxmeer. Zij gaat samen met de buurt via crowdfunding, geld inzamelen voor een AED apparatuur.

Tegelijkertijd daagt zij buurtbewoners in heel Nederland uit om haar voorbeeld te volgen en van hun buurt een 6-minutenzone te maken. Want met meer AED’s in de buurt wordt de kans om een hartstilstand te overleven een stuk groter.

Hartgezonde samenleving

Ook Martens zet zich nu dus in voor de strijd tegen hart- en vaatziekten. Zij gaat samen met de andere ambassadeurs aan de slag met alle programma’s voor een hartgezonde samenleving.

Zij gaat zich o.m. inzetten voor het creëren van rookvrije sportterreinen, oplossingen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen en het realiseren van 6-minutenzones.

