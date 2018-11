IT4Kids benefietgala brengt ruim 400.000 euro op

Op 3 november haalde IT4kids ruim 400.000 euro op tijdens een benefietgala in Noordwijk. Dit bedrag zal worden verdeeld onder goede doelen die zich inzetten om kinderen die dat op dit moment om financiële redenen niet kunnen, aan het sporten te krijgen.

De stichting IT4kids heeft zich ten doel gesteld in drie jaar tijd ruim 50.000 kinderen te ondersteunen die om financiële redenen niet kunnen sporten.

IT4kids doneert restwaarde

De stichting IT4kids stelt bedrijven en organisaties in staat om oude hardware te doneren. De stichting doneert vervolgens de restwaarde van deze hardware aan (sport)projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.

De belangrijkste partners zijn onder andere de stichting FC Utrecht Maatschappelijk, de Krajicek Foundation, de stichting Schooljudo en de stichting Het Vergeten Kind.

Rijksmuseum

IT4kids haalde het geld op door tafelverkoop, een loterij en veiling van o.m. een bezoek aan het Rijksmuseum na sluitingstijd. De ruim 400 gasten genoten gedurende de hele avond, die werd gehost door televisiepresentator Rick Brandsteder, van een zeer gevarieerd entertainment programma.

Ruim 400.000 kinderen

Oprichter en ambassadeur Jordy Kool vond het een geweldige avond. “Zoveel mensen zijn begaan met het lot van de kinderen uit deze doelgroep. Het is echt hartverwarmend om te zien hoe wij met elkaar zoveel meer kunnen doen.”

IT4Kids zet zich in voor kinderen die niet kunnen sporten omdat daar thuis geen geld voor is. “En dan gaat het in Nederland om ruim 400.000 kinderen”, stelt Kool. “Wij zien sport als een belangrijk middel om waarden zoals respect, samenwerken en vertrouwen te ontdekken.”

Ook Michael van Praag, een van de ambassadeurs van IT4kids, benadrukte hoe belangrijk het is dat alle kinderen kunnen sporten. “De opbrengsten halen de vrijwilligers uit de restwaarde van gedoneerde, gebruikte IT-apparatuur, uit vrije donaties en uit het gala”, zo besluit voormalig Infotheek CEO Kool.

