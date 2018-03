Geld voor clubs via het Fonds Gehandicaptensport

Van 1 tot en met 7 april is de collecteweek van het Fonds Gehandicaptensport. Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken.

De collecte is voor Fonds Gehandicaptensport een belangrijke bron van inkomsten om hun doel te realiseren. Maar ook clubs die mee collecteren, kunnen daarmee flink geld verdienen.

Subsidie voor sportclubs

Het Fonds Gehandicaptensport zamelt in de collecteweek o.a. geld in om Uniek Sporten door te ontwikkelen. Maar ook om, zoals in Rotterdam, lokaal subsidie te kunnen blijven verstrekken aan sportclubs. Vandaar dat het fonds in de Maasstad vijf sportclubs zoekt die willen helpen om te collecteren.

Neem nou Rotterdam

Rotterdam bijvoorbeeld, telt circa 60.000 mensen met een beperking. Die varieert van auditieve of visuele beperkingen tot aan chronische ziekten en verstandelijke beperkingen. Rotterdam Sport op Maat werkt aan een optimaal sportklimaat voor deze mensen en is hét loket voor aangepast sporten in Rotterdam. Sportclubs, (potentiële) sporters en andere organisaties kunnen hier terecht met al hun vragen.

Verdeling is 50/50

Iedere Nederlandse sportclub die mee collecteert, mag 50% van de opbrengst van de collecte houden. Hierdoor versterken zij direct de gehandicaptensport op lokaal niveau. De andere helft gaat naar het Fonds Gehandicaptensport. Sportclubs die willen collecteren kunnen zich hiervoor bij het fonds aanmelden.

