Culinaire veilingavond brengt sportclub 83.500 euro op

De culinaire veilingavond bij Sportclub Genemuiden bracht op 8 maart jl. zo’n 83.500 euro op. De club besteed de opbrengst vermoedelijk al volgend jaar aan verbetering van de accommodatie.

(fotograaf Helmich Lubberts)

De club hield deze culinaire veilingavond in een speciale tent. “Want ruimte voor 350 bezoekers vind je niet zo makkelijk”, aldus voorzitter Raymond van Dijk van de businessclub.

Klassieke Kreidler

Sc Genemuiden liet 35 tafels in de tent zetten en per stoel moest 100 euro worden betaald. Daarvoor kreeg je van 18:00 tot 00:30 uur onbeperkt eten, drinken en vermaak. Een aan het slot van de avond een veiling waarop 53 kavels onder de hamer gingen.

Een heel bijzonder item was een geheel gereviseerde Kreidler uit 1970. Deze klassieker wisselde van eigenaar voor een bedrag van maar liefst 7.000 euro.

Culinaire veilingavond

Deze culinaire veilingavond werd georganiseerd door businessclub de Wetering en de evenementencommissie van sportclub Genemuiden. Van Dijk kijkt er zeer tevreden op terug. “Het was een fantastische avond met alleen maar blije gezichten. Ik ben heel blij met het binnengehaalde bedrag.”

“De totale kosten van het accommodatieplan liggen tussen de 4 en 5 ton. Wij zijn flink aan het sparen maar deze avond helpt ons mooi verder”, aldus Van Dijk.

Goodwill en geld

De club besteed het geld in 2020 aan nieuwe kleedkamers, een verzorgings- en fitnessruimte en een nieuwe keuken. Daarnaast is sportclub Genemuiden van plan om de sponsorruimte uit te breiden en meer vergaderruimte te creëren. “Wij willen graag volgend jaar beginnen maar eerst moeten de leden het plan nog goedkeuren.”

Van Dijk is blij dat de avond nu achter de rug is. “De organisatie kostte veel tijd want wij zijn er bijna een jaar mee bezig geweest. Maar we hebben er veel goodwill mee gekweekt en met 83.350 euro heeft de club in elk geval een smak geld binnen”, zo besluit Van Dijk.

