Bunq donatieplatform ook voor sportverenigingen

Bunq introduceert een platform waarop ook door sportclubs donaties kunnen worden ingezameld. Oprichter Ali Niknam noemt deze nieuwe dienst ‘Bunq.me‘ een nieuwe manier om geld op te halen.

Ook sportclubs kunnen via dit nieuwe platform aan spelers en familie om donaties vragen voor o.a. bouw, renovatie en inrichting van sportaccommodaties.

Eigen donatiepagina

Op Bunq.me kan iedere sportvereniging een eigen donatiepagina aanmaken. Zo’n pagina kan volgens het bedrijf ook ‘binnen een paar seconden’ worden opgezet in de app. Hierna kan een link al direct met anderen worden gedeeld.

Direct op de Bunq rekening

Donateurs van de club kunnen zelf een bedrag invoeren dat via iDeal of Sofort kan worden overgemaakt. De betaling verschijnt daarna direct op de donatierekening. En ook houders van een gratis account kunnen gebruik maken van het nieuwe donatieplatform.

Limiet van 10.000 euro

De limiet voor een donatie is 10.000 euro voor iDeal en 250 euro voor Sofort (Klarna). Op een gratis Bunq-rekening mag een onbeperkte hoeveelheid geld staan. Er kan per dag maximaal 50.000 euro worden overgeboekt naar een andere rekening.

Alternatief bankieren

“Wij introduceren een nieuwe manier van geld inzamelen. Een volgende stap in het aanbieden van het alternatief voor traditioneel bankieren”, aldus Niknam. Door het donatieplatform gratis aan te bieden wil het bedrijf haar naamsbekendheid vergroten.

Twee pincodes per pas

Bunq biedt ook een pinpas aan met twee pincodes die bij twee verschillende rekeningen horen. Zo kunnen gebruikers met dezelfde pas via een privé- of een gedeelde rekening betalen. Ook kunnen rekeningen worden gedeeld met meer dan twee personen, door bijvoorbeeld een sportclub of een vriendengroep.

