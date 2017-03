Flessenautomaat ook in de kantine van de sportclub

Jumbo-ondernemer Rudy Veldkamp heeft op 24 maart jl. een flessenautomaat neergezet in de kantine van voetbalvereniging Den Ham. De leden van de sportclub kunnen daar voortaan hun lege blikjes en PET-flesjes inleveren. Ook de flesjes waar geen statiegeld op zit. Kan eigenlijk bij elke sportclub.

TOMRA Systems Voor zover het Veldkamp bekend is, is het voor het eerst in Nederland dat een supermarkt ondernemer enin Apeldoorn gezamenlijk zo’n flessenautomaat bij een sportclub plaatsen.

Spaarpunten

Ieder ingeleverd item, ook de items zonder statiegeld, is één spaarpunt waard. En de spaarpunten kunnen in de Jumbo supermarkt in Den Ham worden verzilverd en worden besteed aan een gratis actieproduct of een productkorting. Na iedere inlevering geeft de flessenautomaat een bonnetje waar de gespaarde punten op staan.

Gratis appeltaart

De Jumbo in Den Ham stopt iedere maand nieuwe producten in de actie. Zo zijn 50 spaarpunten bijvoorbeeld al goed voor een gratis appeltaart. “Maar je kunt er natuurlijk ook één halen met korting, al wanneer je 30 spaarpunten meeneemt. We hopen uiteraard veel producten weg te mogen geven en dat de actie een groot succes wordt”, stelt Veldkamp.

Motiveren om te recyclen

Met deze samenwerking willen vv Den Ham, Jumbo en TOMRA Systems drie dingen bereiken. De winst moet ‘m gaan zitten in meer lokale betrokkenheid, een nettere omgeving en meer recycling van flesjes en blikjes. “Ik wil met deze flessenautomaat ook mensen in de kantine motiveren om meer oude verpakkingen te recyclen”, stelt de Jumbo ondernemer. “En het sportcomplex van vv Den Ham blijft er ook nog eens een stuk schoner door.”

Geen statiegeld, toch waarde

Veldkamp zou het prachtig vinden als de inwoners van Den Ham al het zwerfafval zouden opruimen. Hij wil hen daarvoor vervolgens best belonen in de vorm van spaarpunten die te besteden zijn in zijn winkel. “En drankverpakkingen die hier geen statiegeld hebben, krijgen via deze flessenautomaat zo toch waarde”, besluit Veldkamp. Wellicht een aardig ideetje voor andere sportverenigingen?

