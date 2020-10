Hockeyclubs experimenteren in deze tijd met entreegeld

Hockeyclubs experimenteren tijdens de coronacrisis met het vragen van entreegeld. Dat blijkt uit rondgang van het ANP langs hoofdklasseclubs waar een of beide eerste teams op het hoogste niveau spelen.

Een aantal hockeyclubs heft nu als pilot entreegeld. Zij overwegen om van het publiek ook na het corona-debacle geld te blijven vragen voor de topwedstrijden.

Proef met entreegeld

HCR was de eerste club die entreegeld vroeg voor de wedstrijden van beide eerste teams. Zij doen dit om de coronamaatregelen, zoals de 1,5 meter afstand, te kunnen betalen. “Tot nu toe waren onze topwedstrijden gratis bij te wonen. Wij kijken nu hoe het vragen van entree uitpakt”, zegt een woordvoerder van de club. Volwassenen betalen bij HCR vijf euro en kinderen de helft.

Bij HGC krijgen toeschouwers voor hetzelfde bedrag ook nog een consumptie. “De voornaamste reden dat wij entreegeld vragen is dat wij de bezoekers willen registreren. Als die noodzaak vervalt kijken wij of we doorgaan met het vragen van entreegeld”, zegt een woordvoerder.

Vrijwillige donatie

Andere clubs zijn wat milder in hun toegangsbeleid. Maar zij sluiten niet uit dat zij entreegeld zullen blijven vragen. Bezoekers kunnen bij Bloemendaal een vrijwillige donatie doen voor een plekje langs de lijn. “Wij gaan in de eerste seizoenshelft nog geen entree vragen”, zegt een woordvoerder.

“Kampong vraagt voorlopig ook geen entreegeld”, zegt penningmeester Cees Vernooij. Een woordvoerder van Hurley geeft aan dat de club er nog over nadenkt om hiermee door te gaan.

Uitzondering

Tot nu toe was er bij de KNHB geen ruimte om voor topwedstrijden entree te vragen. Maar de bond maakt nu een uitzondering. “Het reglement is daarvoor aangepast omdat verenigingen nu extra kosten moeten maken”, aldus een woordvoerder. De KNHB geeft aan dat deze uitzondering is gericht op de actuele situatie.

Hockeyclubs voeren al jaren een discussie over het vragen van entreegeld. Dat zou afbreuk doen aan het familiaire karakter van de sport. Het zou echter wel kunnen helpen om professionalisering van de sport door te voeren zoals bij het voetbal. Daarin vragen clubs entreegeld voor wedstrijden van het eerste team, zelfs op lagere niveaus.

