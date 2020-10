Vv Vorden ‘verkoopt’ kunstgrasveld voor 10 euro/m²

Vv Vorden groeit uit haar jasje en heeft al heel lang te weinig speel- en trainingsruimte. De club kreeg begin dit jaar 300.000 euro van de gemeente Bronckhorst om een kunstgrasveld aan te leggen. Maar dat is niet genoeg om het hele veld van 400.000 te kunnen betalen.



Vordenaren kopen het kunstgrasveld van vv Vorden bij elkaar voor een tientje per m². De club wil met deze ‘tegelactie’ 120.000 euro binnen halen.

Tien euro per m²

Een langgekoesterde wens van vv Vorden, een kunstgrasveld, lijkt in 2021 uit te komen. De voetbalclub is online de verkoop gestart van stukjes veld om ruim 100.000 euro bij elkaar te krijgen. Wie een tientje neerlegt ‘krijgt’ een kunststof tegel van 1m². Het veld wordt dus deels betaald door de leden zelf.

De leden kopen de ‘tegels’ dus online voor 10 euro per stuk. Leden kunnen via de website van de club vakjes van het veld aanklikken en kopen. Zij hebben de keuze uit 10.000 vakjes en kunnen een of meerdere tegels kopen. “De actie loopt tot 31 januari en het kunstgrasveld moet er volgend voorjaar liggen”, zegt voorzitter Marc van der Linden.

Eervolle vermelding

Vv Vorden hield tien jaar geleden ook al eens verloting om het sportpark op te kunnen knappen. Van der Linden: “Met deze crowdfunding actie betrekken we veel meer mensen bij het nieuwe veld. Een stukje daarvan is echt van hen. In vier klikken heb je al een stukje besteld en betaald.”

Iedereen die een of meer tegels heeft gekocht, krijgt een eervolle vermelding op het sportpark. “We weten nog niet hoe we dat gaan doen, op een bord of via een spandoek”, zegt Van der Linden.

“Wij hebben al bijna 27.000 euro binnen en de actie loopt pas een week. Niet alleen clubleden maar ook oud-leden en andere Vordenaren kopen tegels. Dat gaat erg goed en daar zijn we uiteraard heel blij mee”, besluit de voorzitter.

Follow @Allesportzaken