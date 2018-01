TV Heino heeft financiering van clubhuis rond

De crowdfunding van TV Heino is afgerond en alle 150 certificaten van 250 euro per stuk zijn verkocht. Met de 37.500 euro opbrengst heeft de club de financiering van het nieuwe clubgebouw rond (275.000 euro).

TV Heino verwacht tijdens de clubkampioenschappen in september as. al in het nieuwe onderkomen te zitten. De bouw zal in mei beginnen en neemt zes tot acht weken in beslag.

Game, set en match

De financiering van het nieuw onderkomen van 275.000 euro, is in elk geval game, set en match. TV Heino kan zelf voor 55.000 euro met eigen spaargeld en sponsorbijdragen aan de bouw bijdragen. En de gemeente Raalte is bovendien bereid om de club 182.500 euro te lenen.

Tegen welk rentepercentage die lening wordt verstrekt, is nog niet bekend. Maar deze ligt in elk een stuk lager dan de 3% die de bank vraagt. Via crowdfunding heeft TV Heino zich verzekerd van de resterende 37.500 euro, tegen 4% rente per jaar.

Loting

De club lost dit bedrag in tien jaarlijkse termijnen af. De eigenaren van 15 van de 150 verkochte certificaten krijgen hun inleg jaarlijks met rente terug. Wie de gelukkigen zijn wordt telkens aan de hand van loting bepaald.

Vergaderingen thuis

Het nieuwe onderkomen is geen overbodige luxe voor de tennisclub want het oude pand was uitgewoond. Het dak was lek en de isolatie was gebrekkig. En omdat een geschikte ruimte ontbrak, kwamen de bestuursleden bij elkaar thuis over de vloer voor de vergaderingen.

Gastvrije buren

De club geniet intussen van de gastvrijheid van TTV Heino, die op hetzelfde sportpark speelt. Voorzitter Alice Wesselink geeft aan dat de club deze hulp zeer waardeert. De tafeltennissers kunnen in ruil voor hun gastvrijheid natuurlijk mooi op extra omzet rekenen. Bovendien draaien de tennissers de kantinediensten mee.

Ontruiming is al begonnen

TV Heino is op 20 januari al begonnen met de ontruiming van het huidige clubgebouw. Dat zal worden gesloopt. De inventaris blijft een paar maanden opgeslagen totdat de club haar intrek kan nemen in het nieuwe clubhuis.

