Sc Rheden start crowdfunding schadeherstel tornado

De accommodatie van sc Rheden liep op 4 juni ernstige schade op door een tornado. De club is nu een crowdfunding actie gestart om de schade te kunnen herstellen. De club hoopt hiervoor 160.000 euro in te kunnen zamelen.

Een tornado richtte deze maand in een groot deel van de gemeente Rheden schade aan. Zo ook op Sportpark IJsselzicht, het park van sc Rheden.

Dak geheel weggewaaid

Door omgevallen bomen en rondvliegende takken en andere voorwerpen is o.a. een lichtmast verwoest. Ook zijn er meerdere dug-outs beschadigd of zelfs helemaal vernield. Ook het onlangs opgeknapte kleedkamercomplex is er slecht aan toe.

Meerdere muren zijn beschadigd en het dak is zelfs in zijn geheel van het gebouw gewaaid. Een groot zeil moet tijdelijk het regenwater buiten houden. Ondanks de grote opruimactie met ruim 150 vrijwilligers, is de schade nog goed zichtbaar.

Club heeft niet genoeg geld

Sc Rheden heeft plannen om in 2030 uit te groeien tot multifunctioneel sportcomplex. De club wil daarom nu liever investeren dan repareren en eerder met ideeën aan de slag gaan.

De verwachte kosten van deze zijn zo’n 250.000 euro. Maar omdat de club onvoldoende geld heeft om dit te realiseren, is een aantal leden gestart met een crowdfunding. Met deze actie willen de leden proberen om een gat van 160.000 euro te dichten.

Steun sc Rheden al met 5 euro

Mensen die willen helpen kunnen al doneren vanaf 5 euro. Afhankelijk van het bedrag dat iemand schenkt, levert de club ook een tegenprestatie zoals vanaf:

15 euro: Uitnodiging voor de feestelijke opening van de herstelde accommodatie;

50 euro: Vermelding op de wall of fame in het nieuwe gebouw;

500 euro: Opname op het bord met ‘Maatschappelijk betrokken ondernemers’;

1.000 euro: Een ereplaats op de wall of fame en een eervolle vermelding in het nieuwe gebouw.

Ook eigen acties

En natuurlijk is er ook ruimte voor acties van bedrijven en andere initiatieven om geld in te zamelen. Het kan zijn dat de club het streefbedrag niet haalt. Het gedoneerde geld zal dan toch ten goede komen aan verbetering van de accommodatie.

