Crowdfunding platform voor voetbalclubs gratis via ING

Komend seizoen 2017/2018 starten de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. Dat wordt meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren voor kinderen. En dus ook meer plezier voor de jeugd. ING stelt voor dit project, samen met de KNVB, een crowdfunding platform beschikbaar.

Op dit platform kunnen amateurclubss extra geld inzamelen om nieuwe materialen aan te schaffen. Denk aan doeltjes, pionnen en belijning. Mooi, maar wat is dat eigenlijk, crowdfunding

Alternatieve financiering

Crowdfunding is een alternatieve manier om iets te financieren. Crowdfunding verloopt in principe als volgt:

een sportvereniging wil een project starten maar heeft daar niet genoeg geld voor;

om aan dat geld te komen start de club een project en vermeldt daarbij het streefbedrag;

nu kan iedereen in het project deelnemen;

veel kleine bijdragen financieren samen het volledige project;

deze kleine ‘investeerders’ noemt men the crowd, het Engels voor mensenmassa

ING betaalt pagina en hosting

Alle organisatorische kosten waaronder de clubpagina en de hosting, komen voor rekening van ING. Alleen de transactiekosten via iDEAL worden in rekening gebracht. Om de crowdfunding campagne van een club een succes te maken, is het handig om donateurs een beloning aan te bieden.

Gratis aanvragen

Het bestuur van elke voetbalclub heeft per e-mail een uitnodiging ontvangen om het platform voor de vereniging te activeren. Bestuurders die geen bericht hebben ontvangen kunnen direct gratis een platform aanvragen. Zo’n platform voor de club kan al binnen 1 werkdag live staan.

Extra spelplezier

De KNVB heeft het pupillenvoetbal grondig onder de loep genomen en met clubbestuurders besproken. Daarom wordt vanaf seizoen 2017/2018 in nieuwe wedstrijdvormen gespeeld. Als hoofdsponsor van het voetbal maakt ING het samen met de KNVB graag mogelijk dat kinderen met plezier kunnen voetballen. En het extra spelplezier op alle niveaus draagt ING een warm hart toe. Zo helpt ING het voetbal in Nederland.

