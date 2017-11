Golfvereniging Weesp koopt zelf Golfcentrum Weesp

Golfvereniging Weesp is de eigenaar geworden van Golfcentrum Weesp dat eerder dit jaar failliet ging. De vereniging speelt in Weesp op een 9-holes par-3 baan en telde in 2016 circa 400 leden.

Golfvereniging Weesp is een gezonde club die in 2016 werd overvallen door het onverwachte vertrek van de exploitant. De man bleek persoonlijke en financiële problemen te hebben.

Golfbaan open gehouden

De exploitant werd in juni 2017 failliet verklaard maar de leden van de club hielden de baan hierna zelf open. Zij verrichtten vanaf die maand het onderhoud maar ook de financiering. De schuldeisers schakelden intussen een makelaar in om een koper te vinden.

Praten en onderhandelen

Golfvereniging Weesp meldt nu in een nieuwsbrief dat de club eigenaar is geworden van het golfcomplex. Dit uiteindelijk na maanden praten en onderhandelingen met de curator, de bank, de gemeente Weesp en de makelaar.

Volharding

“Door volharding van meerdere (oud-)bestuursleden is het toch mogelijk geworden om het Golfcentrum Weesp te verwerven”, zegt een bestuurslid. “En natuurlijk met de instemming van de ledenvergadering. Zoals bij de ALV is aangegeven, zal het eigendom en de exploitatie van het complex zo snel mogelijk worden ingebracht in een nieuw op te richten stichting.”

Profijt van onderhoud en verbeteringen

“Daarmee wordt het werk beloond dat de afgelopen 15 maanden door zoveel vrijwilligers is gedaan. Wij profiteren nu zélf van het goede onderhoud en de verbeteringen van en op de baan.”

Geld lenen en crowdfunding

De club heeft de leden opgeroepen om de vereniging geld te lenen voor de financiering. Een groep leden heeft nu al aangegeven bereid te zijn om dat te doen maar voorlopig zet het bestuur een overbruggingskrediet op.

“Daardoor ontstaat meer tijd voor de start van een crowdfunding actie. Er wordt ook gedacht aan een verstrekking van geld in de vorm van een lening of obligaties met als rentevergoeding 3% per jaar.”

Follow @Allesportzaken