Voorburgse Rugbyclub start crowdfundingactie

De Voorburgse Rugbyclub is in 2015 gestart en richt zich op de jeugd van 5 tot 17 jaar. De club heeft een clubhuis op Sportpark De Star in Leidschendam maar niet voldoende geld voor de inrichting.

De gemeente Leidschendam-Voorburg zorgde voor een rugbyveld en maakte daarmee een einde aan het nomadenbestaan van de rugbyclub.

Clubhuis Voorburgse Rugbyclub

In de afgelopen jaren trainde de Voorburgse Rugbyclub bij Catch, WRCH in Den Haag, Forum Sport en hier en daar op trapveldjes. Ouders en jeugdleden hebben eigenhandig een clubhuis gebouwd en werken daar nog steeds aan door in hun vrije tijd.

Materiaal en vakmensen

Zodra de kinderen trainen, is steevast een aantal ouders druk bezig met de afbouw van het clubhuis. Veel materialen hebben de clubleden zelf bijeengebracht. Maar er is nog veel meer nodig. Materialen zoals bekabeling, verf, hang- en sluitwerk, toiletten en douches, buitendeuren, inrichting voor het clubhuis. Maar de club zoekt ook vakmensen.

Crowdfunding

Via crowdfunding hoopt de Voorburgse Rugbyclub voldoende geld op te halen om de thuisbasis af te kunnen maken. En er bestaat goede hoop dat dit gaat lukken zodat straks ook de inrichting netjes is.

Crowdfunding is wel vaker ingezet om een financiering voor een club rond te krijgen. Vv Heino bijvoorbeeld rondde in de eerste helft van 2016 al een succesvolle actie af om 100.000 euro op te halen voor renovatie van de clubkantine.

Over de 200 miljoen

Want financieren via crowdfunding neemt in Nederland serieuze vormen aan. In 2018 werd al meer dan 200 miljoen euro gefinancierd door middel van leningen of aandelen via crowdfunding. Dit komt neer op 900.000 euro per werkdag.

Over heel 2017 bedroeg de omvang van de Nederlandse crowdfundmarkt 182,5 miljoen euro verdeeld over 1.470 projecten. Dit jaar werd de grens van 200 miljoen al op 15 november jl. bereikt. Er zijn in ons land tot nu toe al meer dan 2.000 projecten gefinancierd via crowdfunding.

