Crowdfunding-actie voor noodlijdend Achilles 1894

Achilles 1894 verkeert financieel in zwaar weer. Daarom is de club een crowdfunding-actie gestart om daarmee uit de zorgen te komen. Er is veel geld nodig dus alle beetjes helpen de club.

De hoofdklasser in Assen besloot in maart 2019 om te stoppen met prestatievoetbal op zondag. De club heeft onvoldoende geld om een volwaardige selectie bijeen te houden.

Overleven lastig verhaal

De advocaat van Achilles 1894 is bezorgd over het geld dat uit de clubkas is verdwenen. Hij denkt dat overleven voor de club in Assen een lastig verhaal gaat worden. De geldproblemen kwamen aan het licht toen een penningmeester in november 2018 terugtrad.

Ik ben maar vrijwilliger

Hij stelt echter dat de financiële problemen van de club niet aan hem liggen. “Ik ben maar vrijwilliger en het heeft misschien te maken met een gebrek aan financiële kennis.”

“Maar ik ben zeker niet alleen verantwoordelijk voor de situatie. Ik ga niet met de vinger wijzen, maar ook de rest van het bestuur van Achilles 1894 moet verantwoordelijkheid nemen.”

Gat dichten via crowdfunding-actie

De club kampt met een gat van meerdere tienduizenden euro’s. Om dat gat te dichten probeert de club via een crowdfunding-actie zo veel mogelijk donaties binnen te krijgen.

“Want iedere euro telt nu voor Achilles 1894”, aldus een van de initiatiefnemers. “Het zou toch zonde zijn als een club met zo’n historie, nota bene in een jubileumjaar, volledig af zou glijden.”

Elke bijdrage is welkom

Achilles 1894 heeft Crowdfunding voor clubs in de hand genomen om deze crowdfunding-actie te begeleiden. “Elke bijdrage klein of groot is daarom welkom.”

“Wij hopen de club met deze actie een financiële impuls te kunnen geven om weer naar de toekomst te kunnen kijken.”

