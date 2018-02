Clubhuis DVVA is door vriendschap opgebracht

De kantine en kleedkamers van Door Vriendschap Verenigd Amsterdam (DVVA) waren op. Opknappen kostte 3 ton. Maar liefst een derde van dat bedrag werd opgebracht via een crowdfunding.

De vloer achter de bar is net betegeld en over drie weken moeten de kantine open. Penningmeester Arthur van de Velde groet clublid Tom Blokker die met de banken bezig is.

Burenhulp

Er ging nog wel even een vergadering aan vooraf of ze die voetballers wel binnen moesten laten. Maar de buren op sportpark Drieburg helpen DVVA door hun huis open te stellen voor de voetballers. De verbouwing brengt de verenigingen samen. “Hiervoor hadden we eigenlijk nooit contact maar dat is nu heel goed.”

De charme voorbij

Van de Velde voetbalt sinds 1995 bij DVVA en is al zeven jaar penningmeester. Met bijna 500 leden zit de club bomvol maar “de kantine was de charme voorbij”, zegt Van de Velde. “Armoedig en zo goor dat wij zo onze gasten niet meer konden ontvangen.”

Duurzamere oplossingen

“De bouwprijzen stegen snel en een eerste kostenraming kwam uit op 240.000 euro. Maar toen we nog eens goed met de aannemer gingen kijken moest het dak ook worden aangepakt. Bovendien hebben wij voor duurzamere oplossingen gekozen dus liepen de kosten op naar drie ton.”

Maar hoe ga je dat financieren? “De club had 90.000 euro gespaard en de gemeente wilde een ton bijdragen. Voor het resterende bedrag besloot de club haar leden aan te spreken op de clubliefde. Uit een enquête bleek dat veel leden bereid waren om geld bij te dragen.”

Obligatielening

De club is bij andere clubs gaan informeren en Van de Velde tuigde een obligatielening op. Een obligatie kost 250 euro en kopers kregen gedurende de looptijd 3% rente. Om de werking van de obligatielening uit te leggen maakte DVVA een filmpje.

Meer dan honderd leden, oud-leden en andere vrienden van de club deden mee met de lening. Van de Velde: “Toen ik de inschrijving op de obligatielening wilde sluiten, stonden we op 95.000 euro. De verkoop van een aantal symbolische bakstenen leverde nog eens 5.000 euro op.”

Betrokkenheid DVVA leden

“De betrokkenheid bij de club is prachtig” en de ogen van Van de Velde lichten op. Er staat nu een clubhuis waar DVVA weer jaren mee vooruit kan. Een clubhuis, door vriendschap opgebracht en ook een mooi eerbetoon aan de oprichters van de club.”

