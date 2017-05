Crowdfunding en nieuw sponsorbeleid voor sportclubs

Zoekt uw vereniging meer sponsors? Of heeft u met uw club plannen voor aanpassing van uw complex en zoekt u daarvoor nog financiering? Dan is een bijscholingsbijeenkomst over crowdfunding en nieuw sponsorbeleid wellicht iets voor u.

SponsorVisie helpt om de sponsorwerving door sportclubs te veranderen. Mede-oprichter Peter van Baak is al jarenlang actief als adviseur voor sportclubs.

Drie bijeenkomsten

Van Baak verzorgt voor de Academie voor Sportkader drie bijeenkomsten ‘Nieuwe inkomsten genereren met slimmere werving.’ Daarin behandelt hij in het eerste deel de kansen voor een vernieuwend sponsorbeleid. In het tweede deel belicht hij de mogelijkheden van crowdfunding en hoe dit succesvol kan worden toegepast.

Deel 1: Meer sponsoring met minder moeite?

Bij veel clubs heeft de sponsorcommissie het lastig. En dat terwijl sponsoring één van de belangrijkste bronnen van clubs is. Minder subsidie, minder opbrengst van de kantine en hogere kosten vragen om steeds meer sponsorinkomsten. Maar ook om een andere benadering te kiezen. Maar:

hoe pak je dat aan;

op welke manier interesseer je bedrijven voor sponsoring van jouw vereniging en

hoe organiseer je dat

Tijdens de bijeenkomsten geeft Van Baak slimme tips en trucs die zich in de praktijk al bewezen hebben.

Deel 2: Hoe benut je crowdfunding?

De wereld van fondsenwerving en financiering verandert. Steeds vaker worden clubs en projecten via een groep gefinancierd. Maar het ophalen van geld via crowdfunding is niet simpel. Deze vorm van werving groeit sterk en biedt sportclubs zeker kansen maar er is wel een plan voor nodig.

wat is crowdfunding en wat bepaalt het succes;

waarom biedt crowdfunding ook voor uw organisatie een kans en

hoe zet je dit instrument effectief in voor uw club

Meedoen?

De bijeenkomsten zijn op 22 mei in Drachten, op 30 mei in Amsterdam en op 8 juni in Eindhoven. Iedere bijeenkomst vindt ’s avonds plaats tussen 19:30 en 22:00 uur. Na afloop van uw workshop loopt u de zaal uit met alle inspiratie die u zocht om met crowdfunding aan de slag te gaan.

