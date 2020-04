Coronacrisis compensatie voor sportaanbieders

Op 31 maart zijn de maatregelen rond corona t/m 28 april verlengd. Dat heeft impact op ons, op de sportaanbieders en op evenementen. Voor clubs is al de nodige coronacrisis compensatie beschikbaar.

Overheden maken steeds meer lokale maatregelen bekend waar sportclubs een beroep op kunnen doen:

– uitstel van betaling;

– een gemeente kan alle huur voor de clubs voor een bepaalde periode annuleren crediteren;

– gemeenten kunnen ervoor kiezen om de huur door te laten lopen met uitstel van betaling. Dit kan ook gelden voor OZB- en andere gemeentelijke heffingen;

– tijdelijke lening voor bedrijfskapitaal sportaanbieders (zelfstandig ondernemer);

– gesubsidieerde evenementen die afgelast zijn en m.b.v. subsidie tot stand zijn gekomen.

Follow @Allesportzaken