De SWS beoordeelt totale financiële verenigingspositie

De SWS helpt sportclubs om via een borgstelling, tegen lage rentelasten te lenen bij banken. Zonder zo’n borgstelling is lenen bij banken in de regel lastig of worden door banken een veel hogere rente berekend.

“Wij willen precies weten wat er zich op een club financieel afspeelt om controle te kunnen houden. Daarvoor wordt dus de gehele financiële positie van een club in kaart gebracht.”

Sportclubs hebben vaak nauwe banden met entiteiten waarin activiteiten zijn ondergebracht. Bijvoorbeeld bij stichtingen die zijn opgericht voor de topsport of het beheer van de accommodatie.

De SWS neemt aanvragen van deze clubs in behandeling maar deze stichtingen zijn mede verantwoordelijk voor de aanvraag. “De club en de stichtingen zijn financieel namelijk afhankelijk van elkaar omdat zij diensten van elkaar afnemen”, stelt SWS directeur Dick Zeegers.

Stichting luchthal

Tennisclubs schaffen soms voor de wintermaanden een luchthal aan. De club brengt de exploitatie van de hal dan vaak onder in een stichting die de investeringen en bancaire financiering op zich neemt.

Maar het risico dat de exploitatie onverhoopt geen succes wordt ligt dan bij de stichting. En bij een faillissement zal de SWS de bank moeten betalen voor het gegarandeerde bedrag. Dat is natuurlijk een onwenselijke situatie voor de SWS dus daarom is een club mede verantwoordelijk voor de aanvraag.

Stichting Topsport

Ook voor ‘topsport’ wordt vaak een stichting opgericht. SWS heeft vaak geconstateerd dat de prioriteiten van het stichtingsbestuur anders liggen dan bij de club. Maar de financiële situatie van de stichting kan toch invloed hebben op de situatie bij de club.

Een bestuur moet zich dus goed realiseren wat de gevolgen kunnen zijn van het oprichten van een aparte stichting. De SWS stelt daarom als voorwaarde dat deze entiteiten mede verantwoordelijk zijn voor de aanvraag.

Vermogen van de SWS

Het vermogen van SWS, de basis voor het beschikbaar kunnen stellen van borgstellingen, bedraagt in 2018 zo’n 18 miljoen euro. En de SWS wil zoveel mogelijk clubs kunnen helpen bij het verkrijgen van een financiering bij een bank. Daarom moet het risico dat de SWS wordt aangesproken op een borgstelling, zoveel mogelijk worden beperkt.

