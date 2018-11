Leningen door SWS t/m 75.000 euro volledig geborgd

De SWS wil leningen voor sportorganisaties makkelijk en voordelig realiseren. Daarom zijn per 1 januari 2019 de toekenningsvoorwaarden en aanvraagprocedure daarvoor aangepast.

De Stichting Waarborgfonds Sport ( SWS ) gaat in 2019 bancaire leningen tot en met 75.000 euro, volledig borgen zonder dat aanvullende gemeentegarantie nodig is.

Aanvraagprocedure

Op 1 januari introduceert de Staat de nieuwe BOSA subsidieregeling. Dat betekent voor vrijwel elke sportorganisatie een ‘extra stap’ om investeringen in de accommodatie te kunnen realiseren.

De 20% tot 35% subsidie is bij iedere club uiteraard welkom. Maar de aanvraagprocedure vraagt tijd van de vrijwilligers in de sportorganisatie die bij de bouw en financiering betrokken zijn. Met deze nieuwe regeling neemt de Staat vervroegd afscheid van de EDS-regeling.

Dezelfde voorwaarden

De BOSA maakt vanaf 1 januari geen onderscheid meer tussen ‘reguliere’ en verduurzamingsinvesteringen. Voor iedere investering kan vanaf die datum hetzelfde aanvraagformulier worden gebruikt en gelden dezelfde voorwaarden.

100% borging

Ook voor sportorganisaties die zelf investeren in de accommodatie is de rol van de gemeente van belang. De SWS heeft onvoldoende vermogen om alle leningen voor 100% te borgen. Het is daarom belangrijk om ook mee te nemen dat de gemeente een garantie verstrekt. De SWS werkt daarvoor al samen met veruit de meeste gemeenten. In de afgelopen jaren heeft de SWS veel ervaring opgedaan met het snel borgen van duurzame investeringen.

Tot en met 75.000 euro

Met instemming van onze partners heeft de SWS ervoor gekozen om per 1 januari 2019 leningen t/m 75.000 euro volledig te borgen. Een aanvullende garantie van de gemeente is dus niet meer noodzakelijk.

Dit geldt overigens niet wanneer een sportorganisatie al een lening heeft afgesloten die volledig door de SWS wordt geborgd en waarbij met de nieuwe lening de grens van 75.000 euro wordt overschreden.

