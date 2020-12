BNG Duurzaamheidsfonds verstrekte al 50 sportleningen

Het BNG Duurzaamheidsfonds verstrekte in 2020 al vijftig sportleningen. Via dit fonds kunnen sportclubs geld lenen om ter verduurzaming in hun accommodatie te investeren. Clubs zoals sv De Meer in Amsterdam.

Vanaf maart 2020 trekt er een corona pandemie over Nederland en de rest van de wereld. Die trof ook de clubs die bijna geen inkomsten hebben. En zonder inkomsten geen investeringen.

Coronacrisis was hèt moment

Veel sportparken moesten op slot. Dat bleek voor veel clubs echter hèt moment om eindelijk de conventionele verlichting te vervangen door LED-verlichting. Of om het clubhuis en de kleedkamers eens goed te isoleren. Met een sportlening kunnen verenigingen direct investeren, zonder eerst te sparen of reserves aan te spreken. En een investering in energiebesparing is doorgaans snel terug verdiend.

De vijftigste lening

Het BNG Duurzaamheidsfonds verstrekte de eerste sportlening aan een watersportvereniging. En de vijftigste lening was voor een tennisclub. Onder de leners zijn veel voetbal- en tennisverenigingen. Maar ook hockey-, cricket-, handbal- en korfbalclubs wisten hun weg naar het fonds te vinden.

Ook verbouwen en uitbreiden

De leningen zijn aangegaan voor de installatie van LED-verlichting rondom de velden of banen. Maar ook voor zonnepanelen, energiezuinige douches in kleedkamers en de aanleg van padelbanen. Sportleningen zijn er niet alleen voor organisaties die hun accommodatie willen verduurzamen.

Maar clubs kloppen ook bij het BNG Verduurzamingsfonds aan als zij willen verbouwen of uitbreiden. Een aanlegsteiger vervangen zorgt er bijvoorbeeld voor dat een vereniging haar bestaan veilig kan voortzetten. Dat vindt het fonds ook investeren in een duurzame toekomst.

Stichting Waarborgfonds Sport

Het BNG Duurzaamheidsfonds verstrekt sportleningen samen met de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Dit fonds waarborgt aanvragen tot 75.000 euro. Maar er komen ook aanvragen binnen voor een grotere lening. In die gevallen probeert de SWS borg te staan samen met de gemeente waarin de club gevestigd is.

