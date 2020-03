BAV steunt noodfonds voor sportclubs in nood

De BAV steunt de oprichting van een noodfonds van 950 miljoen voor voetbal- en andere sportclubs. Dit fonds moet dienen als vangnet om financiële schade door de corona-uitbraak op te vangen.

KNVB-directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee stelt dan dit noodfonds er moet komen voor alle sportclubs.

BAV steunt noodfonds

“Er komt een crisisteam dat een plan van aanpak gaat maken”, stelt BAV-voorzitter Ben van Olffen. Op 25 maart vond een conference-call plaats met alle belanghebbenden. Daarin zijn de volgende uitgangspunten besproken:

– De KNVB geeft uitleg over de noodmaatregelen die het kabinet voor de sport heeft afgekondigd;

– Neem als sportclub contact op met de energieleverancier als er geldproblemen ontstaan;

– Het is van belang om te beseffen dat de situatie van iedereen offers vraagt;

– De KNVB bekijkt de scenario’s voor het verloop van de competities o.b.v. de corona-maatregelen.

Werktijdverkorting trainers

Ook de BAV steunt een noodfonds en besteedt aandacht aan werktijdverkorting voor trainers. “Wij krijgen daarover veel vragen onze leden. Het kabinet liet op 24 maart weten dat er voor de oude regeling voor werktijdverkorting een nieuwe regeling komt. Die zal tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) gaan heten.

De nieuwe regeling gaat vanaf 1 maart in, dus met terugwerkende kracht. De oude regeling is nu al 78.000 (!) keer aangevraagd. De overheid betaalt maximaal 90% van de loonsom. Een voorwaarde is wel dat de club geen personeel ontslaat en de lonen doorbetaalt.

Voorbeelden tegemoetkoming

Organisaties die zich hebben gemeld via de oude regeling hoeven niks te doen. Die meldingen worden in de nieuwe regeling ingelezen. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten hangt af van de omzetdaling. Een paar voorbeelden van de relatie tussen de daling van de omzet en de hoogte van de tegemoetkoming:

– Indien 100% van de omzet wegvalt bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

– Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt die tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

– Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Follow @Allesportzaken