Banken en SWS geven sportverenigingen lucht

De banken en SWS geven de sportclubs lucht. Zij krijgen uitstel van hun aflossingsverplichtingen. Voor de verenigingen is deze stap in dit lastige corona-tijdperk, zeer welkom.

De sportparken zijn gesloten zijn en de sportwereld is tot stilstand gekomen. Vrijwel alle sportclubs maken zich nu zorgen over het nakomen van hun financiële verplichtingen.

Banken bieden clubs de mogelijkheid om de aflossingen voor zes maanden uit te stellen. SWS heeft deze banken al toegezegd om de afbouw van de borgstelling voor eenzelfde periode op te schorten.

De schade voor de amateurclubs is door SWS al bijgesteld van 100 naar 300 miljoen euro. Sportparken zijn zeker dicht tot 6 april maar de signalen dat de overheid deze periode gaat verlengen, zijn steeds sterker.

Bonden stellen de competities uit. Dus de zorgen van de clubs dat deze sportieve lockdown nog wel even duurt, nemen toe. “Het effect van deze lockdown werkt nog jaren door”, stelt SWS-adviseur Stefan de Wit. “Clubs spreken nu hun buffer aan. Investeringen komen dus onder druk te staan en zijn straks misschien zelfs niet meer te doen.”

ABN AMRO, BNG, ING, Rabobank en Triodos Bank gaven onlangs aan dat zij sportclubs gaan helpen. Voor kredieten tot 2,5 miljoen euro kan de aflossing voor zes maanden worden opgeschort. Ook sportclubs kunnen zo’n uitstel aanvragen.

SWS heeft toegezegd om de afbouw van de borgstelling voor eenzelfde periode op te willen schorten. Ook hierin trekt SWS met de banken op. “Uitstel geeft de clubs lucht om de organisatie draaiende te houden.”

ABN AMRO laat weten dat clubs het voor 31 maart moeten aangeven als zij geen gebruik willen maken van de regeling. Clubs met lening bij de Rabobank moeten zich juist aanmelden om uitstel te krijgen. “Wij adviseren alle clubs om hun situatie op tijd in kaart te brengen. Stem de afspraken daarna af met de eigen bank”, zo besluit De Wit.

