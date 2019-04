Miljoenensteun voor FC Twente zonder goede analyse

“Voetbalclubs worden al snel gezien als ‘too big to fail’ maar dat is natuurlijk helemaal niet zo”, zegt Willem de Boer. Hij is onderzoeker en sporteconoom aan de HAN.

De Boer onderzoekt de economische aspecten rondom de sport. Hij reageert op de miljoenensteun van de gemeente Enschede voor FC Twente .

Onderaan beginnen

“Als de gemeente FC Twente niet steunt ontstaat er natuurlijk veel reuring. Maar het hoeft niet zo te zijn dat je dan het betaalde voetbal om zeep helpt. De club moet namelijk weer gewoon onderaan de piramide beginnen”, stelt De Boer.

Als voorbeeld noemt hij grote voetbalclubs in het buitenland, zoals de Schotse club Glasgow Rangers. Die club ging na 140 jaar failliet en kwam uiteindelijk weer op hoog niveau terug.

“De miljoenensteun wordt nu gepresenteerd alsof de gemeente anders al het geïnvesteerde geld kwijt zou zijn. Dat klopt natuurlijk niet. Een belangrijk deel van de activa is het stadion en dat is niet in één klap waardeloos.”

Failliet laten gaan

De Boer stelt dat er geen goede analyse is gemaakt en dat de optie ‘failliet laten gaan’ niet is onderzocht. Hij vindt dat gemeenten veel kritischer moeten zijn en beter onderzoek moeten doen.

“De tegenprestatie die Enschede voor haar steun vraagt is maar heel klein. Als je maatschappelijke waarde aan een club toedicht, probeer je steun dan te maximaliseren.”

De miljoenensteun van Enschede aan FC Twente zit voor een deel in een achtergestelde lening. “Als er weer problemen ontstaan sta je als gemeente achteraan. Je kunt je dus afvragen of zo’n type lening nou wel zo verstandig is.”

Kosten- en batenanalyse

FC Twente is niet de enige club die van de gemeente miljoenensteun krijgt. Zandvoort trekt vier miljoen euro uit om de Formule 1 binnen te halen. En Emmen steekt 80 miljoen in een lening om de dierentuin maar open te kunnen houden.

“Sportclubs en dierentuinen voegen waarde toe”, stelt De Boer. “Maar je moet wel altijd een goede kosten- en batenanalyse maken.”

