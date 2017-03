YoungCapital gaat met 1.000 man door het slijk

Recruitmentspecialist YoungCapital in Hoofddorp duikt tijdens Mud Masters 2017 met 1.000 medewerkers, klanten én kandidaten in de modder. Het bedrijf wil tijdens dit evenement op 23 april as., proberen om zeker 60.000 euro in te zamelen voor het Jeugdsportfonds.

Sporten helpt kinderen om grenzen te verleggen en is goed voor hun sociale vaardigheden. YoungCapital en haar opdrachtgevers komen daarom in actie voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen.

Fit aan de start

De 1.000 deelnemers moeten goed voorbereid aan de start van Mud Masters verschijnen. Daarvoor zullen zij worden klaargestoomd via een speciaal trainingsprogramma van Vondelgym, de sportschool van Arie Boomsma.

Enthousiaste reacties

YoungCapital verbindt dit jaar haar klanten en kandidaten op een wel heel bijzondere manier. Alle medewerkers hebben hun klanten en kandidaten namelijk gevraagd of zij samen met hen voor het goede doel de modderbaan willen bestormen. En dat leverde het bedrijf tot nu toe al veel enthousiaste reacties op.

Geen moment van twijfel

Joël Patty, teammanager Ikea in Breda: “Toen mij werd gevraagd om mee te doen aan Mud Masters twijfelde ik geen moment want die uitdaging wilde ik zeker aangaan. Ik doe al vaker mee aan evenementen voor goede doelen. Ik steun dit initiatief van harte want ik vind het belangrijk dat eigenlijk alle kinderen kunnen sporten.”

Samen met YoungCapital over de finish

Ook YoungCapital gaat uit van de kracht van jonge mensen. Zij zijn vaak de aanjagers van de noodzakelijke vernieuwing van een organisatie. Zij vormen het groeikapitaal dat elk bedrijf steeds opnieuw nodig heeft. “Dat het bedrijf mij heeft gevraagd om mee te doen, vind ik een mooi initiatief. Samen halen wij zeker de finish voor het Jeugdsportfonds”, besluit Patty.

Volg @Allesportzaken ook op twitter!