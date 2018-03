Aanmelding stamceldonoren na actie VVV-speler

Twee bijzondere verhalen over stamceldonatie hebben de afgelopen weken geleid tot bijna 20.000 donor aanmeldingen. Dat maakte Matchis, Nederlands centrum voor stamceldonoren, bekend.

Per jaar krijgen enkele duizenden Nederlanders de diagnose ‘Leukemie’. Maar een patiënt met leukemie of een andere ernstige bloedziekte, kan genezen dankzij stamcellen van een donor.

Twee verhalen

Stamceldonatie kwam onlangs twee keer prominent in het nieuws. VVV-voetballer Lennart Thy liet een wedstrijd tegen PSV schieten om via zijn bloed zijn stamcellen te doneren. En leukemiepatiënt Oscar Westbroek overleed omdat er voor hem geen geschikte stamceldonor beschikbaar was.

Fatale afloop

Oscar en zijn familie probeerden al lange tijd om stamceldonoren te werven in de hoop dat er een goede bij zou zitten. Maar omdat zijn vader Indisch is en zijn moeder Nederlandse, bleek dat erg moeilijk. En dat werd Oscar helaas fataal.

De kans dat er een is tussen een niet-verwante donor en een patiënt is namelijk enorm klein. Sinds zijn verhaal in de media verscheen, hebben zo’n 12.000 mensen zich bij Matchis als donor in laten schrijven.

Lennart Thy

En ineens was daar VVV-voetballer Thy met zijn spraakmakende actie. Want bij Matchis kwamen nog tijdens de wedstrijd telefoontjes binnen van potentiële donoren. Uiteindelijk meldden zich hierdoor zelfs een kleine 6.000 stamceldonoren aan.

Waarom wist ik dit niet

“Wij zijn blij met al deze aanmeldingen”, zegt Matchis manager Bert Elbertse. Al heeft hij wel gemengde gevoelens rond de afloop van het verhaal van Oscar. De media aandacht voor beide zaken heeft wel gezorgd voor meer bekendheid van stamceldonatie. Veel mensen zeiden bij aanmelding “waarom wist ik dit niet?”

Iedereen die zich nu heeft aangemeld krijgt in de komende tijd een registratiesetje opgestuurd. Daarin zit een wattenstaafje om het wangslijmvlies af te nemen. Zodra dat teruggestuurd is en onderzocht door het lab, staat iemand ook echt als stamceldonor geregistreerd.

