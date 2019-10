Sportdepot voor kinderen in arme gezinnen in Almelo

Alle kinderen moeten kunnen sporten. Dat vinden ze ook bij het Sportbedrijf Almelo en de Speelgoedbank. Maar in een aantal Almelose gezinnen is daar amper geld voor. Daar is het Sportdepot voor bedacht en sportclubs doen mee.

Voetbalschoenen, trainingspakken, shirts, broekjes en sticks. Alles voor kinderen in arme gezinnen is welkom bij het Sportdepot dat op 23 november open gaat.

Sportdepot voor minder bedeelden

Het idee voor een Sportdepot is van voorzitter Lieneke Bolhuis van de Speelgoedbank. Zij is tevens de oprichter van de Minimapartij. Bolhuis trekt zich het lot van minder bedeelden aan.

“Er zijn in Almelo flink veel kinderen die niet aan sporten toekomen. Er is bij hen thuis bijvoorbeeld geen geld voor kleding of schoenen”, weet Bolhuis.

Geen buitenbeentjes

Ze sprak over dit probleem met het Sportbedrijf Almelo en de organisaties gaan dit probleem nu samen aanpakken. “Want sporten is voor ieder kind belangrijk voor de ontwikkeling. En elk kind heeft recht om te kunnen sporten, ongeacht de financiële situatie thuis.”

“Kinderen willen in de klas geen buitenbeentjes zijn”, zegt Bolhuis. “En schoenen voor de gymles zijn voor hen dikwijls toch een probleem”, zo vertelt zij.

Beroep op alle inwoners

Van 28 oktober t/m 3 november zamelt Almelo (tweedehands) sportkleding en andere attributen in voor het nieuwe Sportdepot. Daarvoor doen de twee organisaties een beroep op alle inwoners van Almelo die sportspullen over hebben.

Zij kunnen hun spullen tijdens deze week bij vele sportkantines inleveren. Er helpen namelijk negen sportclubs mee om het Sportdepot te vullen. Onder meer de voetbalclubs Oranje Nassau en PH en rugbyclub Big Bulls zijn van de partij.

“Van de profclub Heracles hebben wij al zes dozen (!) met broekjes en shirts gekregen. Daar kunnen nu al een hoop kinderen mooi in sporten.”

