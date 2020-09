Rabo ClubSupport actie schiet sportclubs te hulp

De Rabobank West-Friesland helpt clubs in de regio die het moeilijk hebben vanwege de corona uitbraak. De bank steekt via de Rabo ClubSupport actie 350.000 euro in hulp voor deze verenigingen.

Veel clubs en verenigingen hebben het door de coronacrisis moeilijk, zo constateert de bank. Doordat leden niet of beperkt bijeen mogen komen, staat hun toekomst onder druk.

Rabo ClubSupport weer gestart

Vanaf 31 augustus is de jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport gestart. De bank roept clubs en verenigingen op om stemmen te winnen voor bestedingsdoelen. Die moeten zowel de club als de buurt sterker en beter maken.

Rabobank-leden beslissen mee over de initiatieven in het verenigingsleven die steun van de bank verdienen. Dat kan over veel uiteenlopende onderwerpen gaan. Bijvoorbeeld over de verduurzaming van een clubhuis maar net zo goed over gezond voedsel in de kantine.

Even geen kampioen verenigen

“Nederland is kampioen verenigen maar dat maakt de coronacrisis ons even niet gemakkelijk.” Dat stelt Ronald Bleeker, directievoorzitter van de Rabobank West-Friesland. In 2019 was de bank ook zeer actief met de Rabo ClubSupport actie.

De bank was toen in staat om maar liefst 885 clubs en verenigingen te helpen. Zo kreeg zwembad ‘t Hemmerven in dat jaar ruim twee mille voor de aanschaf van een AED.

Clubs kunnen zich aanmelden

De bank heeft een top 25 met organisaties die de meeste stemmen hebben. Hierin staan o.m. Inloophuis Pisa uit Hoorn, Kinderboerderij SKIK uit Hoogkarspel en Speeltuin Kindervreugde uit Enkhuizen. Ook sportclubs kunnen zich tot 30 september voor hulp aanmelden via Rabo ClubSupport.

