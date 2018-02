Paul Verweel Sportfonds in Utrecht gelanceerd

Het credo van het Paul Verweel Sportfonds is ‘Sportkansen voor Utrechtse jeugd’. Via het fonds kunnen kinderen t/m 17 jaar met een U-pas, een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een sportattribuut naar keuze.

Het Paul Verweel Sportfonds is op 14 februari jl. gelanceerd tijdens de Sportprijs Utrecht. Het fonds wil sport toegankelijker maken voor mensen die het minder breed hebben.

Maximaal 100 euro

Voorheen was het Jeugdsportfonds actief in de gemeente Utrecht, maar deze taak is vanaf 14 februari overgenomen door het Paul Verweel Sportfonds. Via de website van het fonds kunnen kinderen t/m 17 jaar elk jaar een aanvraag doen.

Zij mogen dan met een bijdrage van maximaal 100 euro een sportartikel aanschaffen. Bijvoorbeeld voor sportschoenen, een tenue of een stick. Maar ook voor een voetbalbroekje, een tennisracket of een zwembroek.

U-pasnummer

Bij het invullen van de aanvraag wordt om het U-pasnummer gevraagd. Dat is een voorwaarde om in aanmerking tot komen voor een bijdrage. Met een voucher van het Paul Verweel Sportfonds kan dan het gewenste artikel bij een van de betrokken Utrechtse sportwinkels worden opgehaald.

Paul Verweel

Het fonds is vernoemd naar Paul Verweel, voormalig hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Verweel staat bekend om zijn inzet voor sportclubs. Hij was o.m. voorzitter bij de VSU, bestuurslid amateurvoetbal bij de KNVB en voorzitter van vv Hoograven.

Tegenwoordig zet hij zich in voor sv Vechtzoom. Vanwege de maatschappelijke betrokkenheid van Verweel bij de sport is besloten om een fonds naar hem te vernoemen.

Portrettenveiling

De foto’s van de genomineerden van de Utrechtse Sportprijs zullen worden geveild. Deze portretten zijn gemaakt door Ankie Hogewind en tot eind maart te bewonderen in Hoog Catharijne.

De opbrengst van de veiling van deze foto’s zal ten goede komen aan het Paul Verweel Sportfonds. Bieden op de foto’s kan t/m 1 april waarna contact zal worden opgenomen met de hoogste bieders.

