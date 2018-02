NLdoet 2018 is er ook voor sportverenigingen

Sportstichtingen en -verenigingen opgelet. Dit is jullie kans om een grote klus te klaren, jullie organisatie te promoten én nieuwe vrijwilligers te werven. Doe op 9 en 10 maart mee met NLdoet 2018.

NLdoet 2018 is de grootste vrijwilligersactie van Nederland die iedereen uitnodigt om een dagje de handen voor een ander uit de mouwen te steken.

Klus aanmelden

Sportclubs kunnen zich met een klus bij NLdoet melden. Dat gaat heel eenvoudig via Mijn Oranje Fonds. De clubs die hiervoor nog geen account hebben, kunnen er een aanmaken en direct daarna al een klus aanmelden. Wat moet er worden ingevuld?

• een duidelijke en leuke omschrijving van de klus;

• de contactpersoon voor deze klus;

• waarom moet deze klus worden gedaan en wat is het gewenste resultaat;

• het aantal vrijwilligers dat u zoekt.

De klus verschijnt vervolgens op de website van NLdoet. Zo is de club zichtbaar en kunnen vrijwilligers zich aanmelden om te helpen de klus te klaren.

Financiële bijdrage

Het is niet meer mogelijk om ook een financiële bijdrage aan te vragen. Door een groot aantal aanmeldingen was het budget eerder op dan de deadline. Het campagneteam is nu druk bezig met de beoordelingen.

Elke organisatie ontvangt zo lang de voorraad strekt één NLdoet promotiepakket en een Gamma kortingsbon van 25%. En heeft uw club hulp nodig om een klus te verzinnen, kijkt u dan onder het kopje ‘Meer doen’ voor tips en inspiratie. Voor de vaak voorkomende klussen heeft NLdoet al draaiboeken ontwikkeld.

Verzekering

Waarschijnlijk heeft uw club al een vrijwilligersverzekering. Maar kijkt u alstublieft even goed of deze ook de activiteiten tijdens NLdoet dekt. Het Oranje Fonds is namelijk niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of schade tijdens NLdoet 2018.

Follow @Allesportzaken