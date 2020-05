Laat kinderen niet de dupe worden van coronacrisis maar zorg dat zij kunnen blijven sporten en bewegen. Die oproep doet het Jeugdfonds Sport en Cultuur in de campagne ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’

Als gevolg van de coronacrisis raken steeds meer gezinnen in de financiële problemen. Hierdoor kunnen ouders de sportclubs en -lessen van hun kinderen niet meer betalen.

Mag ik straks ook weer meedoen?

Sportclubs laten hun jeugdleden weer binnen maar sport is niet voor elk kind een gegeven. “Sport helpt de ontwikkeling van ieder kind dus die mag niet wegvallen”, vindt het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

De organisatie roept arme gezinnen met geld problemen op om zich te melden. Het fonds betaalt de contributie of het lesgeld zodat kinderen ook nu kunnen blijven meedoen.

Veel te veel arme kinderen

In Nederland groeien ruim 272.000 kinderen op in armoede, twee per schoolklas. Zij krijgen lang niet altijd dezelfde kansen als hun leeftijdgenootjes. En het Jeugdfonds Sport & Cultuur vreest een toename van het aantal arme gezinnen.

“Kinderen mogen niet de dupe worden van de coronacrisis. Er leven ons land al jaren lang veel te veel kinderen en jongeren in armere gezinnen. “Wij moeten sport en cultuur mogelijk blijven maken voor deze kinderen”, aldus directeur Monique Maks.

“De sportclub heeft voor kinderen veel voordelen. Toch blijkt het voor gezinnen in armoede vaak een kostenpost waar het gezin op bezuinigt. Dat zal in, maar ook na deze coronacrisis het geval zijn.”

Niet binnen, maar buiten de lijnen

“Kinderen en jongeren gingen tot voor kort wekelijks naar hun sportclub. Maar velen van hen staan in het nieuwe seizoen niet binnen, maar buiten de lijnen. Hun ouders zullen de contributie of het lesgeld niet meer kunnen opbrengen. Daarom starten het JSC de campagne ‘Mag ik straks ook weer meedoen’.

Het fonds betaalt de contributie of het lesgeld voor de kinderen en jongeren. Gezinnen kunnen via een intermediair zoals een leerkracht, buurtsportcoach of schuldhulpverlener een aanvraag doen.

