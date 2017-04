Laco Schouwen-Duiveland kijkt de volgende keer wel uit

Kinderen in Zeeland die van stoepkrijten houden moeten zorgen dat ze niet betrapt worden. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) van alle Zeeuwse gemeenten is het namelijk verboden om met krijt op de openbare weg te tekenen. Dat verbod smoorde een kinderactie van Laco Schouwen-Duiveland.

In heel Zeeland is stoepkrijten via een APV verboden maar Sportcentrum Laco Schouwen-Duiveland merkte op 14 april jl. dat er zelfs op wordt gecontroleerd.

Tekeningen allemaal wegschrobben

Het sportcentrum had op een aantal plekken in Zierikzee met stoepkrijt, tekeningen laten maken. De gemeente Schouwen-Duiveland was hier echter helemaal niet blij mee. Laco werden gesommeerd om met schoonmaakspullen en schrobbers de straat op te gaan om de tekeningen weg te halen. Daar zijn zij vervolgens een paar uurtjes zoet mee geweest.

Overlast

“Het is biologisch afbreekbaar krijt en het is makkelijk weg te halen. Alleen moeten wij vijf locaties af om de tekeningen weg te schrobben”, aldus horeca medewerker Bastian Mathijssen van Laco Schouwen-Duiveland. Kennelijk heeft de gemeente geconstateerd dat de 5 tekeningen overlast veroorzaken.

Gemeenten treden niet op

Stoepkrijt staat in de APV voor heel Zeeland in het rijtje met kalk, teer en kleur- en verfstoffen. Maar volgens de gemeente Tholen is de verordening alleen maar bedoeld voor middelen die na een regenbui zichtbaar blijven. Hoewel het dus verboden is, zeggen gemeenten niet op te treden op het moment dat zij kinderen zien krijten. Maar de gemeente Schouwen-Duiveland maakte voor Laco kennelijk graag een uitzondering.

Stoepkrijt vergunning aanvragen

“Deze bepaling staat alleen in de APV zodat het mogelijk is om op te treden op het moment dat er overlast ontstaat”, stelt de gemeente Tholen. De gemeente Schouwen-Duiveland gaf aan dat Laco voor deze promotie-actie een vergunning had moeten aanvragen. Indien deze was aangevraagd, dan hadden de tekeningen geen overlast veroorzaakt en was het voor de gemeente geen probleem geweest.

Follow @Allesportzaken