Jeugdsportloterij voor Noordelijke sportverenigingen

Veel sportclubs moeten vanwege de coronacrisis, de financiën goed tegen het licht houden. Een jeugdsportloterij van de John Schokker Foundation moet extra geld opbrengen voor de jeugdsport in Groningen.

Initiatiefnemer John Schokker denkt dat de jeugd het eerste is waar clubs op gaan bezuinigen. De makelaar in Hoogkerk start daarom samen met een aantal sportclubs een loterij. FC Groningen, Donar, Lycurgus, GIJS en Nic. hebben al laten weten dat zij meedoen. De hoofdprijs is een vakantiehuis op Lauwersoog.

“We willen ook een auto en elektrische fietsen weggeven. Als wij minder loten verkopen dan wij hopen, dan reiken wij ook minder grote prijzen uit”, zegt Schokker. “Er gaan 100.000 loten in de verkoop. Als zestig procent is verkocht, kopen wij het huis vast.”

Sportclubs kunnen zich nog aanmelden voor deelname. “Het zou mooi zijn als er nog meer clubs in de breedtesport zoals wielerclubs mee zouden doen.”

Iedere vereniging moet vooraf aangeven waaraan de club het geld wil besteden. De stichting zal die investering ook gaan controleren. “Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat Donar van hun bijdrage twee Amerikanen koopt. Daar is de loterij dus niet voor bedoeld.”

De actie doet denken aan de loterij van de gymclub Acro Academy. Die club verlootte in 2019 een vakantiehuis ter waarde van 150.000 euro. “Als zij het kunnen, dan kan ik het ook”, dacht Schokker.

“Maar wij pakken het wat anders aan. De gymclub vroeg 33 euro per lot, wij houden het bij 10 euro. Wij willen dat iedereen mee kan doen.” Hoeveel geld elke club krijgt uitgekeerd, hangt af van het aantal verkochte loten.

De stichting gaat niet met de loten langs de deur maar verkoopt deze liever digitaal. De actie start op 26 juni en loopt tot 30 november en de loting vindt op 1 december plaats.

