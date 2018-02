Lancering Jeugdsportfonds in de gemeente Renswoude

Er zijn nog altijd veel gezinnen waar kinderen niet kunnen meedoen aan sportactiviteiten omdat daarvoor geen geld is. Activiteiten waarbij zij nieuwe vrienden maken en zichzelf en hun capaciteiten leren kennen.

In Nederland groeit 1 op de 9 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een minimuminkomen. Dat gaat om 423.000 kinderen waarvan er 150.000 niet meedoen.

Ook in Renswoude

Dat probleem speelt ook in de gemeente Renswoude. Want ook daar leven kinderen en jongeren in gezinnen die op of zelf onder de armoedegrens leven. Daarom biedt het Jeugdsportfonds ook de kinderen in deze gemeente, een steuntje in de rug door een lidmaatschap en attributen te betalen. Voor 250 euro kan een kind een jaar lang sporten.

Rabobank Foundation

Een lokaal draagvlak is zeer belangrijk voor het succes van het Jeugdsportfonds. De steun van gemeenten en bedrijven is voor deze kinderen dus onmisbaar. De Rabobank Foundation, een gezamenlijk fonds van alle Rabobanken, ondersteunt de missie van het Jeugdsportfonds.

De Rabobank Foundation vindt dat alle kinderen moeten kunnen meedoen en ook moeten kunnen genieten van sport. Dat is goed voor hun geluk en hun ontwikkeling en daar mag geld nooit een obstakel voor zijn.

De Rabobank Foundation heeft in 2017 en 2018 voor het Jeugdsportfonds 200.000 euro beschikbaar gesteld. Met dit geld krijgen zowel het Jeugdsportfonds en als het Jeugdcultuurfonds de mogelijkheid om in, en samen met een gemeente, voor kinderen een nieuw fonds te starten.

Jeugdsportfonds Renswoude

Jaco Pater van Rabobank Gelderse Vallei overhandigde namens de Rabobank Foundation, een cheque van 2.500 euro aan Ellis van der Weerden. Zij is secretaris van het Jeugdsportfonds van de provincie Utrecht. Met deze bijdrage kan het Jeugdsportfonds in Renswoude worden gestart.

Intermediairs kennen de situaties

Professionals uit het onderwijs, jeugdzorg en het maatschappelijk werk in Renswoude, zijn de intermediairs voor het Jeugdsportfonds. Zij kennen vaak de thuissituatie van een kind en alleen zij kunnen een aanvraag indienen.

