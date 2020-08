DEEN Sponsoractie helpt clubs aan 400.000 euro

DEEN vindt het belangrijk dat je in de winkel niet alleen boodschappen kunt doen. De supermarktketen wil met de DEEN Sponsoractie ook een steentje bijdragen aan het sociale leven rondom de filialen.

DEEN sponsort graag evenementen, sportverenigingen en andere lokale doelen. Dit jaar start de super met een muntenspaaractie voor lokale sportclubs.

Extra DEEN Sponsoractie

Door de coronacrisis merkt DEEN dat sportclubs juist nu behoefte hebben aan extra geld voor de vereniging. Daarom heeft de keten besloten om dit jaar een speciale editie van de DEEN Sponsoractie te organiseren.

Het belooft een mooie actie te worden waarbij 400.000 euro ten goede komt aan ruim 300 (sport)verenigingen rond de winkels. Deze DEEN Sponsoractie vindt dit jaar plaats van 16 augustus t/m 5 september.

Hoe werkt de DEEN Sponsoractie?

Eigenlijk heel recht toe recht aan. Iedere bezoeker ontvangt bij iedere 10 euro aan boodschappen een sponsormunt. En zo’n munt komt ook beschikbaar bij speciale actieproducten. In elke winkel staat een display met kokers voor maximaal 5 verenigingen.

Bezoekers kunnen hierin hun munten aan hun favoriete vereniging(en) doneren. En hoe meer munten een club ontvangt, hoe groter natuurlijk de sponsorbijdrage van DEEN zal zijn. Zo steunt de supermarkt samen met de bezoekers dus de verenigingen in de buurt. De bezoekers kunnen hun munten ook na afloop van de actie t/m 12 september inleveren.

Een voorbeeld

De deelnemende clubs in en rond de gemeente Wervershoof zijn bijvoorbeeld:

– Handbalvereniging VVW;

– Voetbalvereniging Strandvogels;

– Voetbalvereniging VVW;

– Sporting Andijk en

– IJsclub de Noord

Lokale betrokkenheid

Het supermarktconcern Deen is in Hoorn ontstaan en staat bekend om zijn lokale betrokkenheid. De keten beschikt inmiddels over bijna 80 filialen in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland.

