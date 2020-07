Gebruikte hardware doneren helpt alle sportclubs

Stichting IT4Kids is een actie gestart om sportclubs in Nederland te helpen. De stichting geeft kinderen een sportkans door gebruikte hardware in te zamelen.

Zo’n 40% van de sportclubs vreest de gevolgen van de coronacrisis. IT4Kids wil deze clubs helpen. Bedrijven kunnen gebruikte hardware doneren en de opbrengst gaat naar de clubs.

Sportsector hard geraakt

– sportclubs lopen gemiddeld 11% van hun inkomsten mis;

– 10% van de sportclubs voelt een bedreiging van het voortbestaan op korte termijn;

– 60% van de clubs vreest de ondergang als de coronacrisis langer aanhoudt.

De sportsector is door het coronavirus hard geraakt. En het is belangrijk dat clubs kunnen blijven bestaan.

Werving gebruikte hardware via IT4Kids

Colette Zee, directeur van Stichting IT4Kids: “Sport is belangrijk voor de emotionele ontwikkeling van kinderen. Sport creĆ«ert een wij-gevoel en verbindt de gemeenschap in veel gemeentes. Deze verbinding vraagt om alle moeite om sportclubs op de been te houden. Elke club heeft een groot netwerk om te helpen met fondsenwerving. IT4Kids roept clubs op om met wat hulp het eigen netwerk te benaderen.”

Eenvoudig doneren

Via steunjouwsportclub.nl kunnen bedrijven gebruikte hardware zoals computers en tablets doneren aan een sportclub naar wens. Dat kan heel gemakkelijk. Vul de donatie aanvraag op de website in en IT4Kids neemt vervolgens snel contact op. Na een afspraak wordt de gebruikte hardware bij het bedrijf opgehaald. En de waarde van de IT-apparatuur gaat dan rechtstreeks naar de aangegeven sportclub.

Dataverwijdering

De gedoneerde apparatuur gaat eerst naar de verwerkingspartners. Die bedrijven verwijderen de data en maken de apparatuur klaar voor hergebruik. De gebruikte hardware krijgt zo dus een tweede leven.

IT4Kids betaalt 70% van de waarde rechtstreeks naar de sportclubs. De overige 30% besteedt de stichting aan een sportkans voor kinderen. Want 423.000 kinderen groeien op in een gezin dat moet rondkomen van een minimumloon.

De stichting vraagt alle bedrijven om lokaal hun sportclubs te helpen door IT-apparatuur te doneren.

