WOZ-bureaus leveren slechts zogenaamd ‘gratis’ hulp

In februari vallen bij veel sportclubs weer de gemeentelijke belastingenaanslagen op de mat. Eén van die aanslagen is voor de onroerende zaakbelasting (OZB) die is gebaseerd op de WOZ-waarde.

Er zijn steeds meer WOZ-bureaus die ‘gratis’ bezwaar maken tegen een gemeentelijke OZB-aanslag. Maar let goed op want hun dienstverlening is niet zo gratis als het lijkt.

Vergoeding van de gemeente

Een gemeente kan, naar aanleiding van een bezwaar, de WOZ-waarde inderdaad verlagen, bijvoorbeeld met 20.000 euro. Van die 25 euro die dat een club misschien scheelt, wordt de vereniging niet echt vet. Dat schiet dus niet op.

WOZ-bureaus claimen vervolgens bij de gemeente een ‘bij wet geregelde’ vergoeding die kan oplopen tot 750 euro. Dat is namelijk hun verdienmodel. En die vergoedingen betaalt een gemeente weer uit de belastinginkomsten. Dat geld wordt indirect dus weer opgehoest door de inwoners.

Toch bezwaar maken?

Een sportclub die het niet eens is met de hoogte van de WOZ-waarde, kan veel beter eerst even contact opnemen met de gemeente. Die bespreekt de situatie dan direct met het bestuur en maakt zo nodig ook meteen een afspraak om op maat te komen taxeren.

Een sportclub die er daarna nog niet uit komt met de gemeente en toch bezwaar wil maken, die kan dat dan schriftelijk (en vaak ook online) tot 6 weken na de dagtekening van de aanslag doen.

