VGZ is voorstander preventieve aanpak via sporten

Rotterdammers met een VGZ Rotterdampakket kunnen vanaf 1 januari gebruikmaken van zorg die bijdraagt aan hun gezondheid, zonder dat ze ziek zijn. Zorgverzekeraar VGZ is voorstander van een preventieve aanpak.

Verzekerden die bij sv Atomium ’61 sporten, kunnen dat 16 weken doen terwijl de kosten vanuit een VGZ-preventiebudget worden vergoed.

Zelf kiezen

Het preventiebudget van het VGZ Rotterdampakket bedraagt 400 euro, van het VGZ Rotterdampakket Compact 200 euro. Rotterdammers met dit pakket kunnen kiezen hoe zij dit budget willen besteden.

Voorheen was het Rotterdampakket er alleen voor minima, maar nu kan iedere Rotterdammer voor dit pakket kiezen.

Voorkomen beter dan genezen

“Preventie is belangrijk want voorkomen is beter dan genezen. Ik ben er trots op dat Rotterdammers met een VGZ-Rotterdampakket over een preventiebudget kunnen beschikken.

Naast aanbod dat mensen helpt om weer te gaan bewegen wordt ook hulp bij stoppen met roken of omgaan met stress vergoed”, zo stelt sportwethouder Sven de Langen.

Bewegen op waarde geschat

Bestuurslid Marijke Bohnen van Atomium ’61: “Het geeft zoveel voldoening als je ziet wat wekelijks bewegen doet met onze sporters. Zij kijken uit naar dat ene sportuurtje en voelen zich onderdeel van een groep.”

“Wij spelen als club een belangrijke rol in de wijk. Dat VGZ ook het bewegen bij onze club op waarde schat, is een bevestiging van ons gevoel dat wij iets moois bouwen.”

Enorme doorbraak

“Het vergoeden van sport is een enorme doorbraak”, stelt Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport. “Wij helpen sportclubs met het opzetten van activiteiten voor Rotterdammers die nu niet of nauwelijks bewegen.”

Daarbij focussen wij op gastvrijheid, de motivatie van deelnemers, sport- en spelvariatie maar ook op een gezellig moment na het sporten. Wij zien Rotterdammers soms tijdelijk in beweging komen tijdens een revalidatie. Via de clubs helpen wij mensen om bewegen een plek te geven in hun leefstijl”, aldus Lammens.

